ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
"Ще ми донесат елка, която автоматично ще обръща лева в евро, за да мога да обръщам дисплея към клиента и той самият да вижда. Ако трябва, ще смятаме пред него и така. Плюс това на касовия апарат всичко е в лева, и в евро“, казва пред bTV Галина Петрешкова.
Хората се чудат как ще става - ще им връщат ли центове, ако платят в левове.
От магазина казват, че ще приемат и смесени плащания – в лева и в евро по една сметка, но и ще връщат така, ако се наложи.
"Ако в един момент ми свърши еврото и няма да имам какво да му върна, ще връщам в лева. Законът позволява това да се случва до 1 февруари“, обяснява Галина Петрешкова.
"Най-добрият съвет е да се обърнат към обслужващата ги банка - още сега могат да си закупят от стартовите комплекти, които стартираха от 1 декември.
В тях се съдържат монети в различни номинали с българската национална страна на евромонетите“, обясни Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1466
|предишна страница [ 1/245 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната
21:30 / 08.12.2025
Доц. Лозанов с нестандартен коментар относно контрапротеста, орга...
21:34 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък:...
20:53 / 08.12.2025
Мария Минчева, БСК: Всички тези обвързаности трябва да бъдат разв...
20:08 / 08.12.2025
През 2024 година: Над 624 млн. литра дизел е продаден "на черно" ...
19:31 / 08.12.2025
Бивш министър: Организирани групи стоят зад ескалациите на протес...
19:20 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS