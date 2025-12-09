ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:39Коментари (0)1804
©
Галина Петрешкова, жената зад щанда  в малък семеен магазин във врачанското село Мраморен, казва, че еврото ще влезе в селото заедно със следващите пенсии. Подготовката за този момент тече.

"Ще ми донесат елка, която автоматично ще обръща лева в евро, за да мога да обръщам дисплея към клиента и той самият да вижда. Ако трябва, ще смятаме пред него и така. Плюс това на касовия апарат всичко е в лева, и в евро“, казва пред bTV Галина Петрешкова.

Хората се чудат как ще става - ще им връщат ли центове, ако платят в левове.

От магазина казват, че ще приемат и смесени плащания – в лева и в евро по една сметка, но и ще връщат така, ако се наложи.

"Ако в един момент ми свърши еврото и няма да имам какво да му върна, ще връщам в лева. Законът позволява това да се случва до 1 февруари“, обяснява Галина Петрешкова.

"Най-добрият съвет е да се обърнат към обслужващата ги банка - още сега могат да си закупят от стартовите комплекти, които стартираха от 1 декември.

В тях се съдържат монети в различни номинали с българската национална страна на евромонетите“, обясни Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.


Още по темата: общо новини по темата: 1466
09.12.2025 »
08.12.2025 »
08.12.2025 »
08.12.2025 »
08.12.2025 »
08.12.2025 »
предишна страница [ 1/245 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната
21:30 / 08.12.2025
Доц. Лозанов с нестандартен коментар относно контрапротеста, орга...
21:34 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък:...
20:53 / 08.12.2025
Мария Минчева, БСК: Всички тези обвързаности трябва да бъдат разв...
20:08 / 08.12.2025
През 2024 година: Над 624 млн. литра дизел е продаден "на черно" ...
19:31 / 08.12.2025
Бивш министър: Организирани групи стоят зад ескалациите на протес...
19:20 / 08.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: