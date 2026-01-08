© Фейсбук Зимата явно отново ни изненада. Шофьори сигнализират, че обстановката на АМ "Тракия" е много лоша. "Пътят е леща, нищо не е почистено", коментират пътуващи от София към Пловдив.



Голямо задръстване се е образувало в района на тунел "Траянови врата". Водачите на автомобили изчакват на място. Въоръжете се с търпение и шофирайте внимателно!



Видимо от кадрите става ясно, че пътят на магистралата не е почистен и обработен.



