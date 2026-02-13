ИЗПРАТИ НОВИНА
Проблем на пазара на труда, голяма част от компаниите не намират кадри с нужните умения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:36Коментари (0)591
Резултатите от редовната годишна анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред работодателите представи Боряна Абаджиева, ръководител отдел "Икономически анализи и политика“ в Палатата, цитиран от Нова телевизия. Проучването анализира разминаването между образованието и нуждите на бизнеса по отношение на практическите и комуникационните умения на кадрите.

"Проучването ни позволява да направим съпоставка през годините. През последните три години липсата на професионални практически умения у завършващите е много сериозно предизвикателство. Данните сочат 91% за 2024 г., 90% за 2025 г. и 88% за настоящата 2026 г.", посочи Абаджиева в предаването "Здравей, България". Тя уточни, че проблемът засяга както средното, така и висшето образование.

Според Абаджиева работодателите отчитат липса на базови умения за работа в екип и за разбиране на поставените задачи. 

"Завършващите имат теоретични знания, но в професионални и технически направления практически нямат умения за работа. Трябва да има повече часове, в които учениците и студентите да вникнат практически в това, което учат“, обясни тя.

Графиките в проучването показват, че дефицитът при комуникационните умения се увеличава устойчиво  от 40% през 2024 г. на 44% през 2025 г. и 47% през 2026 г. "Говорим за комуникация на ниво работа в екип и споделяне. Съвременното "Gen Z“ поколение комуникира изцяло дигитално в социалните мрежи, което се отразява на комуникацията в реална работна среда“, коментира Абаджиева.

Най-голям недостиг на кадри с висше образование се отчита в следните направления:

Технически науки - 77,5%

Социални, стопански и правни науки - 19,2%

Природни науки, математика и информатика - 12,5%

"Бизнесът търси инженери, включително такива за сектора на ВЕИ - соларна и вятърна енергия. В машиностроенето и металургията се изискват специалисти с умения за работа с роботизация, автоматизация и изкуствен интелект“, подчерта експертът от БТПП.

Абаджиева даде пример с ТУЕС, където учениците от 9-и и 10-и клас работят активно по проекти на компании. Тя посочи, че приоритет на работодателската организация е разширяването на дуалното обучение, STEM обучението и актуализирането на програмите спрямо дигитализацията на икономиката. "Бизнесът вече си обучава тези кадри, дори прясно завършили студенти, за да могат да влязат директно в работата на компаниите“, допълни тя.

По отношение на недостига на квалифицирана ръка бе коментирана и възможността за внос на кадри от страни като Узбекистан и Индия. "Това е едно от направленията, но проблемът не е решен административно. Продължава да има немотивирани откази или вносът на кадри е за твърде кратък период от време, което не решава проблема на бизнеса към момента“, обясни Боряна Абаджиева.







