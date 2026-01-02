ИЗПРАТИ НОВИНА
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
Автор: ИА Фокус 09:23
©
Банките са напълно подготвени за преминаването към еврото и няма основания за притеснения сред гражданите и търговците. Това заяви главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. Джеймс Йоловски в ефира на "Здравей, България" по NOVA.

По думите му процесът протича спокойно, а сигналите за липса на стартови пакети с евро и дребни монети се дължат основно на преходния период и на засиленото търсене в първите дни на новата година.

Йоловски обясни, че още от лятото търговците са имали възможност да заявят предварително стартови пакети с евро чрез обслужващите ги банки. Тези пакети за юридически лица са с по-голям обем и са били налични още преди 1 януари, макар тогава еврото все още да не е било официално платежно средство. След началото на новата година обаче търговците вече могат да се снабдяват с допълнителни количества евромонети директно от банките, а до края на януари законът позволява и връщане на ресто в левове.

По отношение на обмена на пари Йоловски подчерта, че превалутирането на всички средства по сметки и депозити е извършено по фиксирания курс и без никакви такси. Той разясни, че показваните в електронното банкиране "движения" на средства не са банкови такси, а техническо отразяване на намаляване на левовата и увеличаване на евровата наличност. До 30 юни банките ще обменят както банкноти, така и монети без такси, като единствената препоръка е монетите да бъдат предварително сортирани за по-бързо обслужване.

Главният секретар на Асоциацията на банките увери, че няма проблем с капацитета на банковата система. Само за ден и половина между Коледа и Нова година от обращение са били изтеглени около 1 милиард лева. По данни към края на декември в кеш все още са били около 21 милиарда лева, като вече над една трета от общата сума е върната в банките. Процесът протича с темпове, сходни с тези при въвеждането на еврото в Хърватия, а януари се очаква да бъде ключов месец за изтеглянето на още значителни количества левове от обращение.

Относно внасянето на големи суми в брой Йоловски напомни, че банките стриктно прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари. При суми над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата, а опитите за заобикаляне на тези правила чрез многократни по-малки вноски не са допустими. Банките са задължени да следят за подобни практики и да прилагат закона без изключения.

Доц. Йоловски коментира и въпросите около банковите сметки, картите и кредитите. Той посочи, че условията по съществуващите кредити остават непроменени, включително лихвените проценти, а преминаването към еврото не води автоматично до по-изгодно рефинансиране. Клиентите имат възможност в следващите два месеца безплатно да преценят дали да обединят свои сметки или да закрият ненужни, като таксите остават такива, каквито са били и преди.


0
 
 
Полковник Митрофановна е привикала Костя Копейкин и Генерал Мунчо да им скъса пагоните.И двамата се провалиха ,защото не можаха да спрат еврото.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

