ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|При тези симптоми задължително идете на ревматолог!
Д-р Пенев обясни, че ревматологията се занимава с три групи заболявания: възпалителни ставни заболявания, системни заболявания и дегенеративни ставни заболявания. Най-често се среща ревматоиден артрит. Системните заболявания атакуват повече от един орган или система. Към дегенеративните спада артрозата – изтъняване на хрущяла и образуване на шипове.
Според д-р Пенев забавянето на диагнозата става заради същността на самото заболяване, което атакува различни системи. "Това е нормално и в световен мащаб. В България ревматологията е недобре позната дори сред лекарите. Причината може би е в краткия студентски курс. Някои прояви са неспецифични и диагнозата се състои в обобщаването на всички данни. Твоа е въпрос на интерпретация на набор от данни", каза д-р Богдан Пенев и подчерта, че ревматично болните трябва да си поставят ваксина против грип и пневмококова ваксина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков нападна Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му...
13:37 / 18.10.2025
Голяма наша банка обяви новите си такси и комисиони
12:18 / 18.10.2025
Meteo Balkans: Внимание!
12:00 / 18.10.2025
Съдът в Пловдив глоби военнослужещ подал фалшив сигнал за кражба ...
13:40 / 18.10.2025
Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
10:44 / 18.10.2025
В Бургас разкриха 11 нелегални мигранти от Молдова
10:46 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS