ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
При покупка на стар автомобил от Германия не се заплаща ДДС, при покупка на чисто нов - ДДС се дължи в пълен размер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18Коментари (0)2789
©
Миналата година се оказа рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България, като беше подобрен досегашният връх от 2008 г. Продадените нови коли са били с около 6000 повече спрямо 2024 г. Това заяви Александър Костадинов, председател на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители, пред Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му в сегмента на лекотоварните автомобили се отчита лек спад, но пазарът на тежкотоварни камиони продължава да нараства. Това е ясен индикатор за активността и нуждите на бизнеса в страната.

Според Костадинов основните причини за рекордните продажби са две. Първата е повишаването на покупателната способност на българите. Втората, и по-съществена, е все по-широкото осъзнаване, че покупката на нов автомобил е по-изгодна в средносрочен и дългосрочен план в сравнение с придобиването на стара кола, чиято поддръжка често изисква значителни и непредвидими разходи.

Въпреки това рамката, в която се развива българската мобилност, остава неблагоприятна за новите автомобили, подчерта Костадинов. Именно това, според него, е причината България да има най-стария автомобилен парк в Европа – не защото страната е бедна, а защото системата насърчава покупките на стари и замърсяващи превозни средства.

България е сред първите две държави в Европейския съюз по смъртност при пътно-транспортни произшествия и заема водещи позиции в негативните класации за най-мръсен въздух в градовете. Значителна част от това замърсяване се дължи именно на транспорта, посочи Костадинов.

По думите му настоящата система в България реално насърчава вноса и покупката на употребявани автомобили. Като пример той даде факта, че при покупка на 10-годишен автомобил от Германия частно лице не заплаща ДДС, докато при покупка на чисто нов автомобил ДДС се дължи в пълен размер. Освен това годишният данък за по-старите автомобили често е по-нисък.

Според Костадинов, ако държавата изгради ясна и последователна стратегия, тази тенденция може сравнително бързо да бъде обърната. Необходимо е въвеждане на принципа "замърсителят плаща“, стимули за покупка на нови електрически автомобили и създаване на нискоемисионни зони в големите градове.

Като положителен пример Костадинов посочи нискоемисионната зона в София. По данни от изследване, през последната година е отчетено намаление на азотните окиси – вредни за здравето замърсители, които се отделят основно от старите дизелови автомобили.

През миналата година делът на електрическите автомобили в България е бил около 5% от общия пазар, или приблизително 2500–3000 нови коли. На фона на общ автомобилен парк от около 3,6 млн. превозни средства това е "капчица в океана на силно замърсяващите автомобили“, коментира Костадинов.

Общият брой електромобили в страната е около 25 хил. Според него това ясно показва нуждата от активна държавна политика за стимулиране на електрическата мобилност. Той цитира изследване, според което инвестиция от 100 млн. лв. за три години би донесла на бюджета повече приходи под формата на ДДС, отколкото вложените средства. Основната цел обаче не трябва да е фискална, а да се демонстрира ангажираност и да се стартира устойчив процес.

Докато в България навлизането на електромобилите става бавно, в Европа около 25% от новите автомобили, продадени през миналата година, са били електрически или електрифицирани. В почти всички страни от ЕС има програми за стимулиране на електрическата мобилност и за ограничаване на силно замърсяващите автомобили, което обяснява разликите в резултатите, отбеляза Костадинов.

В България вече има около 2800 публични зарядни станции – съотношение, което при парк от 25 хил. електромобила може да се определи като добро. Все още обаче има недостиг на високоскоростни зарядни станции с мощност 200–400 киловата, които значително съкращават времето за зареждане и повишават удобството за потребителите.

Европейската стратегия за електрическа мобилност предвижда изграждане на зарядна инфраструктура на всеки 60–80 километра по основните пътни артерии.

Костадинов прогнозира, че в Европа и в България ще се появяват все повече по-достъпни електрически и електрифицирани автомобили. В момента у нас електромобил може да се закупи за около 50–60 хил. лв., като се очаква още през тази и следващата година на пазара да навлязат модели на цена около 40 хил. лв. Това, според него, е положително както за потребителите, така и за развитието на пазара.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Германец: След 20:00 в България е тишина и спокойствие и не се ст...
09:57 / 20.01.2026
Селска кметица взе мерки срещу измамите, свързани с еврото
09:01 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента изборът на служебен ...
08:43 / 20.01.2026
От днес пътуваме за Гърция по още един чисто нов път
08:16 / 20.01.2026
Много сняг се очаква в Южна България и Предбалкана
08:02 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Президентска партия
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: