При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка, за да минимализирате рисковете
Автор: Десислава Томева 16:12Коментари (0)445
© Фокус
Този тип банкова сметка има няколко наименования – escrow, ескроу сметка, доверителна сметка, специална доверителна сметка и сметка под условие. Всяка покупко-продажба на имот крие известни финансови рискове, а един от начините те да се минимизират е чрез използването на ескроу сметка, съветват експерти, цитирани от "Фокус“. С нея парите за покупко-продажбата са защитени, а страните по договора – по-спокойни, особено когато става въпрос за по-големи суми.

Какво представлява ескроу сметката?

Escrow е финансово споразумение, при което трета независима страна държи и регулира плащането на средствата, необходими на други две страни (обикновено купувач и продавач), участващи в дадена трансакция. Целта на този механизъм е да направи трансакциите по-сигурни, като съхранява плащането в защитена разплащателна сметка, която се освобождава само когато са изпълнени всички условия на споразумението. Доверителната сметка обикновено се използва при различни видове сделки, свързани с недвижими имоти, онлайн продажби, бизнес сливания, придобивания и други.

Кой може да открие ескроу сметка?

В България доверителна сметка може да открие всяко физическо или юридическо лице при определени условия. Най-често у нас като доверител или трета страна по договора страните се обръщат към банка. Банковата институция открива сметката и освобождава парите към продавача само след изпълнението на условията по договора и представяне на подписан нотариален акт или удостоверение за тежести.

Има вариант третата страна да бъде нотариус или, както на запад е популярно, откриване на доверителна сметка от името на адвокат на една от страните.

Как работи ескроу сметката?

Обикновено стъпките при ескроу са следните:

Подписване на споразумение: Две страни се съгласяват да участват в трансакция и да вземат решение относно условията, със съдействието на трета независима страна (банка, нотариус или адвокат);

Плащане: Купувачът депозира средствата в ескроу сметка, управлявана от третата страна, т.нар. ескроу агент или гарант;

Проверка: Продавачът изпълнява договорените условия;

Освобождаване: След като условията са изпълнени и необходимите документи са предадени, ескроу агентът освобождава блокираните средствата от купувача към продавача.

Защо е важно да изберем доверителна сметка при имотни сделки?

Имотните сделки често се сключват за големи суми, което ги прави рискови финансови операции, изискващи професионален подход и внимание.

Escrow предоставя няколко значителни предимства при сделки с недвижими имоти, като повишава сигурността, прозрачността и доверието както за купувачите, така и за продавачите. Този тип доверителни сметки са особено полезни при покупка на имот "на зелено“, когато финансовите рискове за страните по принцип са по-големи.

Основни предимства:

Сигурност и за двете страни: използването на този инструмент намалява риска от измама и неизпълнение, осигурявайки спокойствие и на двете страни, че техните интереси са защитени. Escrow сметката гарантира, че средствата на купувача са сигурни, докато не бъдат изпълнени всички условия по договора. Продавачът също е защитен, че ще получи плащане, след като изпълни своята част от задълженията по споразумението;

Безпристрастност: ескроу посредникът е неутрална трета страна, която управлява трансакцията безпристрастно, следи за спазване на законовите и договорни условия и може обективно да помогне при всякакви спорове, които могат да възникнат по време на процеса;

Улеснява сложните транзакции: доверителната сметка е подходяща при трансакции, свързани с много и по-сложни условия. С нея се гарантира навременно и сигурно плащане на продавача само когато са изпълнени всички изисквания по споразумението.







