Президентът започва консултации с парламентарните групи в понеделник

Държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.



Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на "Дондуков“ 2:



От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС,



От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България.



ФОКУС припомня, че след като вчера премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка в отговор на многохилядните протести в страната и в чужбина, днес депутатите приеха с пълно мнозинство оставката на кабинета. "За" гласуваха 227 народни представители.