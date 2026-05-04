Утре президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-рото Народно събрание за съставяне на ново правителство. На "Дондуков" 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии.

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова ще приеме, както следва:

От 10.30 часа – представители на парламентарната група на "Прогресивна България“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на парламентарната група на "Движение за права и свободи – ДПС“;

От 14.00 часа – представители на парламентарната група на "Демократична България“;

От 15.00 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме промяната“;

От 16.00 часа – представители на парламентарната група на "Възраждане“;

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. След като всички парламентарни групи се срещнат с държавния глава, ще бъде връчен и първият мандат за съставяне на редовен кабинет, съобщиха от президентството.