ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Президентът Радев за спешната медицинска помощ в България
Държавният глава поздрави медиците за демонстрираните по време на състезанието умения за професионална реакция при спешни случаи и за достойното представяне на България. Румен Радев посочи, че знанията и възможностите на парамедиците трябва да се интегрират в здравната система, за да се помага по-ефективно на пациентите в спешни състояния в рамките на т.нар. златен час. България е сред страните с най-висока смъртност в ЕС заради сърдечносъдови заболявания, като инфарктът и инсултът са основна причина. За да се преодолеят тези негативни тенденции, е необходимо здравната система да постави фокус върху профилактиката и превенцията, както и да се укрепи ресурсът на спешната помощ съобразно съвременни стандарти, каза държавният глава.
Президентът заяви, че по време на неговите служебни правителства са положени усилия за подобряване на системата на здравеопазването чрез проекти, разработени в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Концепцията обхваща не само създадената по инициатива на президентската институция спешна помощ по въздуха (HEMS), но и изграждане и оборудване на регионални центрове, в които да се предотвратява инвалидизация на стабилизираните пациенти, изграждане на 390 амбулатории за доболнична помощ в цялата страна, цифрова платформа за диагностика.
От своя страна от Съюза на парамедиците в България заявиха, че острият недостиг на кадри в здравната система изисква реорганизация и всеобхватна стратегия за развитие на спешната помощ у нас. В момента парамедици се обучават в рамките на средното и полувисшето образование, но не по утвърден общ стандарт и без да имат утвърден статут на завършващите тези програми като медицински лица. Ива Пехливанска запозна президента с усилията на съюза по създаването на проект на нов Държавен образователен стандарт по професия "Парамедик“, който ще доведе до по-качествено образование и осъществяване на контрол над обучителния процес. Регулирането и интегрирането на парамедиците в системата е от изключително значение за преодоляване на кадровата криза и повишаване качеството на спешната помощ, каза Ива Пехливанска. От съюза посочиха, че има населени места в страната, които разполагат с линейки, но спешната помощ не функционира ефективно именно поради недостига на медицински лица.
По данни на организацията в редица държави в ЕС лекарската намеса в линейките е сведена до строго специализирани случаи, а спешната медицинска помощ се осигурява именно от парамедици. Внедряването им е довело до намаляване на смъртността при инциденти с над 70 на сто.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Няма спекулативно повишаване на цените при въвежд...
15:05 / 05.12.2025
ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за раз...
14:37 / 05.12.2025
Утре в почти цялата страна е обявен жълт код
14:37 / 05.12.2025
Експерт: Селският кмет, когато има 20 къщи, не се разправя с хора...
12:35 / 05.12.2025
ПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета "Желязков"
12:18 / 05.12.2025
Бащата на Сияна публикува видео: С 300 км/ч по Околовръстното на ...
14:17 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS