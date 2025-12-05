Президентът Радев за спешната медицинска помощ в България

© Утвърждаването на статута на парамедиците и пълноценното им интегриране в системата на спешната медицинска помощ у нас ще повиши качеството на медицинската грижа и ефективността при спасяването на човешки живот. Това заяви президентът Румен Радев на среща с ръководството на Съюза на парамедиците в България – председателят му Ива Пехливанска и заместник-председателят д-р Теодор Цанков. На срещата присъстваха и представителите на българския отбор, който воден от д-р Цанков представи за първи път страната ни тазгодишното състезание за спешна медицинска помощ "Eurosim Cup“ във Виена и се класира сред петте най-добри екипа.



Държавният глава поздрави медиците за демонстрираните по време на състезанието умения за професионална реакция при спешни случаи и за достойното представяне на България. Румен Радев посочи, че знанията и възможностите на парамедиците трябва да се интегрират в здравната система, за да се помага по-ефективно на пациентите в спешни състояния в рамките на т.нар. златен час. България е сред страните с най-висока смъртност в ЕС заради сърдечносъдови заболявания, като инфарктът и инсултът са основна причина. За да се преодолеят тези негативни тенденции, е необходимо здравната система да постави фокус върху профилактиката и превенцията, както и да се укрепи ресурсът на спешната помощ съобразно съвременни стандарти, каза държавният глава.



Президентът заяви, че по време на неговите служебни правителства са положени усилия за подобряване на системата на здравеопазването чрез проекти, разработени в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Концепцията обхваща не само създадената по инициатива на президентската институция спешна помощ по въздуха (HEMS), но и изграждане и оборудване на регионални центрове, в които да се предотвратява инвалидизация на стабилизираните пациенти, изграждане на 390 амбулатории за доболнична помощ в цялата страна, цифрова платформа за диагностика.



От своя страна от Съюза на парамедиците в България заявиха, че острият недостиг на кадри в здравната система изисква реорганизация и всеобхватна стратегия за развитие на спешната помощ у нас. В момента парамедици се обучават в рамките на средното и полувисшето образование, но не по утвърден общ стандарт и без да имат утвърден статут на завършващите тези програми като медицински лица. Ива Пехливанска запозна президента с усилията на съюза по създаването на проект на нов Държавен образователен стандарт по професия "Парамедик“, който ще доведе до по-качествено образование и осъществяване на контрол над обучителния процес. Регулирането и интегрирането на парамедиците в системата е от изключително значение за преодоляване на кадровата криза и повишаване качеството на спешната помощ, каза Ива Пехливанска. От съюза посочиха, че има населени места в страната, които разполагат с линейки, но спешната помощ не функционира ефективно именно поради недостига на медицински лица.



По данни на организацията в редица държави в ЕС лекарската намеса в линейките е сведена до строго специализирани случаи, а спешната медицинска помощ се осигурява именно от парамедици. Внедряването им е довело до намаляване на смъртността при инциденти с над 70 на сто.