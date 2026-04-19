Гласувах днес, за да има скоро работещо Народно събрание. Гласувах както за икономическото развитие на България, така и за грижа за най-уязвимите хора. Цялото това безвремие, в което бяхме две години, се отрази най-вече на тях – те едва свързват двата края.“ Това каза президентът на Република България Илияна Йотова минути след като гласува с машина, предава репортер на ФОКУС.
"Това показаха моите срещи в страната, не само последните месеци, а наистина последните две години. Трябва да направим, така че правителството да бъде с много силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори в европейското ни семейство", допълни тя.
Проблем с машината за гласуване
Машината, с която Йотова гласува имаше кратък технически проблем, въпреки това тя заяви, че има вяра в машините и винаги е гласувала с машина.
"Имаше малък проблем, защото хартията вътре беше заяла, но всичко стана за секунди. Винаги имам доверие в машинния вот, откакто сме ги въвели, избирам тях", обясни тя.
На въпрос как си обяснява, че места в проблемите с машините днес са много, държавният глава заяви, че това е техника и не мисли, че става дума за умисъл.
Какво очаква Йотова?"Гласувах, за да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат. Имаме да решаваме много неща за вътрешната политика, бюджет, цели системи боксуват", каза президентът.
"Час по-скоро трябва да има нормален, работещ, истински редовен бюджет на страната, защото цели системи боксуват в момента", категорична е тя.
"Трябва да направим, така че правителството да бъде с много силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори в европейското ни семейство. Деликатни са ситуациите в международен план, конфликти от едната и от другата страна. Трябва да изплуваме от тази криза заедно. Народното събрание трябва първо да се конституира. Аз ще бъда вероятно негов гост, ако ме поканят. Но още по-бързо ще се опитам да започна създаването на мандатите", коментира държавният глава.
Илияна Йотова сподели, че очаква много висока избирателна активност и заяви, че трябва "да покажем, че не ние все едно как ще живеем".
Йотова упражни правото на глас малко след 11 часа в Софийската професионална гимназия "Джон Атанасов“. Избирателната активност в секцията, където гласува президентът, е засилена. Още 20 минути преди 11:00 часа се образува значителна опашка. Илияна Йотова изчака реда си заедно със столичаните, дошли се да упражнят правото си на вот.
