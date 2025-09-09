ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
През септември A1 предлага най-новите Samsung Galaxy Watch с 0% лихва и Extra SIM без такса за 6 месеца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:47Коментари (0)102
©
През септември клиентите на А1 могат да се сдобият с най-новите смартчасовници на Samsung – Galaxy Watch Ultra 2025, Galaxy Watch8 и Watch8 Classic – на лизинг с 0% лихва за 24 месеца при покупка с план Unlimited. Освен това, услугата Extra SIM е без такса през първите шест месеца – за разговори, съобщения и мобилен интернет директно от часовника. Всички модели предлагат усъвършенстван здравен мониторинг, интелигентно проследяване на активността, подробен анализ на съня и са първите с интегриран Google Gemini, който осигурява бърз и удобен достъп до информация и помощ само с гласови команди.

Със своя лек корпус от армиран алуминий в два размера – 40 и 44 мм, Galaxy Watch8 LTE е създаден за комфорт и издръжливост. Новият 3 nm процесор, 2 GB RAM и 32 GB памет осигуряват бърза работа, а яркият AMOLED дисплей до 3000 нита предлага отлична видимост дори при силно слънце. Смартчасовникът следи ключови здравни показатели – пулс, кръвно налягане, кислород в кръвта, телесна температура, сърдечно-съдово натоварване, AGEs индекс и нива на антиоксиданти. Усъвършенстваното проследяване на съня включва и функция за откриване на признаци на сънна апнея, одобрена от FDA. За активните потребители са налични десетки адаптивни тренировъчни режими и подробен анализ на представянето, а батерията е създадена да издържа на динамично ежедневие. До 30 септември Galaxy Watch8 се предлага на цена от 34,98 лв./17,88 евро с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с план Unlimited Ultra от А1.

Galaxy Watch8 Classic 46 mm LTE впечатлява с елегантен корпус от неръждаема стомана и емблематичен въртящ се безел за лесно управление. С 64 GB вградена памет ще имате достатъчно място за съхранение на приложения и съдържание, а Quick бутонът осигурява мигновен достъп до основните функции. Часовникът разполага с пълния набор от възможности за проследяване на активността, съня и здравните показатели, налични в Watch8, което го прави перфектен за хора, които ценят класическия стил, съчетан с иновативни технологии. През септември можете да закупите Galaxy Watch8 Classic за 45,78 лв./23,41 евро на лизинг за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.

Новият Galaxy Watch Ultra 47 mm Navy LTE 2025 е създаден за приключения без граници – от гмуркане и колоездене до изкачвания на 9000 м и температури между -20°C и 55°C. С титаниев корпус, водоустойчивост 10ATM и удароустойчив дизайн, той е готов за всяко предизвикателство. Усъвършенстваните сензори следят съня, нивата на кислород в кръвта, телесната температура и стреса, а персонализираните спортни режими обхващат дори дисциплини за издръжливост като триатлон, дуатлон и акватлон. А мощната батерия от 590 mAh издържа до 100 часа в енергоспестяващ режим, за да сте винаги в движение, без да се притеснявате за зареждането. В рамките на кампанията Galaxy Watch Ultra 47 mm Navy се предлага за 57,06 лв./29,17 евро с 0% лихва на лизинг за 24 месеца и план Unlimited Ultra от А1.

Пълната селекция смартчасовници на Samsung с 0% лихва на лизинг през септември можете да разгледате на a1.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Икономист: Ако в България стане като в Хърватия, може да има и до...
14:15 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
7 лева за кило краставици
11:59 / 09.09.2025
ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на по...
11:59 / 09.09.2025
Увеличението на минималната заплата води до инфлация и работещи б...
11:53 / 09.09.2025
Шефът на фармацевтите: Такова лекарство няма как да бъде легално ...
14:21 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Български национален отбор по футбол
Български футболисти в чужбина
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: