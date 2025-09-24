ИЗПРАТИ НОВИНА
През 2026 година: България спира договора за транзит на руски газ
Автор: Вилислава Ветренска 17:10Коментари (0)60
©
България ще прекрати договора за транзит на руски газ през следващата година. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков.

Премиерът е в САЩ за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН.

"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт", заяви Желязков. 

"Ние вече сме контактирали за октомври и за ноември месец и то при много добри условия втечнен природен газ от САЩ и нашият пазар напълно разполага с необходимия природен газ и то на конкурентни цени", допълни премиерът.


