|През 2026 година: България спира договора за транзит на руски газ
Премиерът е в САЩ за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН.
"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт", заяви Желязков.
"Ние вече сме контактирали за октомври и за ноември месец и то при много добри условия втечнен природен газ от САЩ и нашият пазар напълно разполага с необходимия природен газ и то на конкурентни цени", допълни премиерът.
