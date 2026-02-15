ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|През 2007 г. България е изнасяла 114 милиона литра вино, а днес само 17 милиона литра
В последните години страната ни е загубила водещата си роля на износител на вино, алармира управителят на винарска изба в пловдивското село Брестовица, Красимир Патишанов.
"2007 година България е изнасяла 114 милиона литра вино, а днес 17 милиона литра," посочи Патишанов, който е и председател на Регионалната лозаро-винарска камара "Тракия“.
До срива в износа се стига след пандемията от COVID-19 и началото на войната в Украйна. Проблем остава и конкуренцията на вина от трети страни, където се прилагат експортни субсидии. Поради това българските производители произвеждат само количествата, които могат да реализират.
"Ние сме принудени да свиваме и производството, дори специално в производството на червени вина, които по принцип са основна част от производството в България открай време. Има залежали количества червено вино и проблем с реализацията," добавя Патишанов.
Специалистите от бранша констатират и промяна в потребителските предпочитания - увеличава се консумацията на бяло вино за сметка на червеното. Отчетени са и загуби от нереализирано българско десертно грозде, заради внос на гръцка продукция.
"Поне тук, в нашия район, остана грозде необрано, остана по масивите. Хората бяха принудени да плащат на работници, само за да могат да го бутнат на земята, да не стои на лозата, за да преживее зимата," споделя Георги Ташев, технолог и производител на грозде.
Лозарите настояват за по-ефективна държавна стратегия, която да стимулира производството и да подпомага износа на българско вино на външни пазари.
"Държавата субсидира по някакъв начин лозарите, като им дава субсидии на декар, но никой не се замисля да субсидира или да промени схемата на субсидиране - за това да дава субсидия за реализирана продукция," подчертава Ташев.
Въпреки трудностите българското вино продължава да се отличава с високо качество. Производителите се надяват на подкрепа и от Европа, тъй като секторът на Стария континент преминава през сериозна криза.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Майката на Калушев: Синът ми говореше за смъртта и искаше да не с...
15:44 / 15.02.2026
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ
15:59 / 15.02.2026
Радев: Няма време за създаване на партия, на изборите ще излезем ...
15:13 / 15.02.2026
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаж...
15:03 / 15.02.2026
Над 4 000 лева разлика между най-високо и най-ниско платените сек...
14:13 / 15.02.2026
Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция...
14:01 / 15.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS