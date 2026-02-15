ИЗПРАТИ НОВИНА
През 2007 г. България е изнасяла 114 милиона литра вино, а днес само 17 милиона литра
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:09
©
Климатичните промени, намаленото потребление и недостатъчното промотиране на българското вино в чужбина са сред най-големите предизвикателства пред лозаро-винарския бранш у нас.

В последните години страната ни е загубила водещата си роля на износител на вино, алармира управителят на винарска изба в пловдивското село Брестовица, Красимир Патишанов.

"2007 година България е изнасяла 114 милиона литра вино, а днес 17 милиона литра," посочи Патишанов, който е и председател на Регионалната лозаро-винарска камара "Тракия“.

До срива в износа се стига след пандемията от COVID-19 и началото на войната в Украйна. Проблем остава и конкуренцията на вина от трети страни, където се прилагат експортни субсидии. Поради това българските производители произвеждат само количествата, които могат да реализират.

"Ние сме принудени да свиваме и производството, дори специално в производството на червени вина, които по принцип са основна част от производството в България открай време. Има залежали количества червено вино и проблем с реализацията," добавя Патишанов.

Специалистите от бранша констатират и промяна в потребителските предпочитания -  увеличава се консумацията на бяло вино за сметка на червеното. Отчетени са и загуби от нереализирано българско десертно грозде, заради внос на гръцка продукция.

"Поне тук, в нашия район, остана грозде необрано, остана по масивите. Хората бяха принудени да плащат на работници, само за да могат да го бутнат на земята, да не стои на лозата, за да преживее зимата," споделя Георги Ташев, технолог и производител на грозде.

Лозарите настояват за по-ефективна държавна стратегия, която да стимулира производството и да подпомага износа на българско вино на външни пазари.

"Държавата субсидира по някакъв начин лозарите, като им дава субсидии на декар, но никой не се замисля да субсидира или да промени схемата на субсидиране - за това да дава субсидия за реализирана продукция," подчертава Ташев.

Въпреки трудностите българското вино продължава да се отличава с високо качество. Производителите се надяват на подкрепа и от Европа, тъй като секторът на Стария континент преминава през сериозна криза.







