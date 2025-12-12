ЗАРЕЖДАНЕ...
|Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Проектът в момента се разработва от ръководството на компанията в Гърция, като след финализиране на рамката се предвижда да бъдат включени всички участници в по-широката екосистема на разплащанията – банките, както и дружествата за електронно сетълмент обслужване.
Панагиотис Полидорос, мениджър на Mastercard за Гърция, Кипър и Малта, очерта основните характеристики на плана. Целта е да се превърне всеки POS терминал в точка за управление на пари в брой.
Клиентите, които се нуждаят от кеш, ще могат да теглят пари директно от търговци, участващи в инициативата: картата им ще бъде таксувана през POS устройството на магазина, а търговецът ще им предава поисканата сума.
Услугата ще работи и в обратна посока, позволявайки на потребителите да внасят пари в брой по банковите си сметки чрез същото взаимодействие между POS и карта, което ще подава транзакцията към тяхната банка.
Полидорос отбеляза, че подобни услуги вече функционират в няколко европейски държави, като предлагат на потребителите по-гъвкав достъп до сметките им, разширявайки възможностите за кешови операции отвъд мрежата от банкомати. Относно ценообразуването той допълни, че моделът за таксуване все още не е определен.
По отношение на картовите разплащания в Гърция Полидорос подчерта, че вътрешният пазар вече е достигнал средното европейско ниво. Делът на картовите плащания в общите потребителски разходи значително се е увеличил през последното десетилетие.
В резултат делът на кешовите транзакции е спаднал от 80% на 42%, според последните данни на Европейската централна банка. Тази промяна, отбеляза той, е изиграла ключова роля за ограничаване на данъчните измами, които са намалели от 25% на 11% от БВП.
Очаква се в близкото бъдеще тази услуга да заработи и в България.
