Андрей Гюров обясни защо държавната помощ за гориво е 20 евро. Той публикува в социалните мрежи видео.
''Както в моята професия се опитвам да обяснявам на студентите сложни икономически теории на прост език, искам да покажа и на вас какво правим по отношение на увеличението на цените на горивата'', каза тя.
Помощта от 20 евро ще за физически лица, които имат доход до два пъти линията на бедност: Под 781 евро. Средствата ще постъпват направо по банковите им сметки, без да е необходимо подаване на заявления, получаване на ваучери или използване на подобни механизми.
''Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата. В последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%. Така сметката отива от 100 евро на 120 евро. Когато те получат компенсация от 20 евро, сметката ще им остане същата от 100 евро'', обясни Гюров.
