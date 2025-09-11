ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО
Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.
В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО. Премиерът Желязков посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса, нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите, добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4641
|предишна страница [ 1/774 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Николай Попов: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете си ...
13:26 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 ...
12:12 / 11.09.2025
Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"
11:47 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продъл...
11:33 / 11.09.2025
Проф. Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама ...
10:40 / 11.09.2025
Полина Тоскова: Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023...
10:11 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS