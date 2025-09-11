ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО
Автор: Петър Дучев 14:05Коментари (0)211
© Булфото (архив)
Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти по повод навлизането на руски дронове на полска територия.

Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.

В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО. Премиерът Желязков посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса, нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите, добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.


Още по темата: общо новини по темата: 4641
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
03.09.2025 »
27.08.2025 »
предишна страница [ 1/774 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Николай Попов: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете си ...
13:26 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 ...
12:12 / 11.09.2025
Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"
11:47 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продъл...
11:33 / 11.09.2025
Проф. Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама ...
10:40 / 11.09.2025
Полина Тоскова: Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023...
10:11 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Футбол - други
Мачове на България за Купа "Дейвис"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: