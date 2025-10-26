ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предупреждения за времето утре, интензивни валежи и гръмотевици
Още сутринта от северозапад валежите ще спират, облачността ще намалява и около и след пладне ще се установи предимно слънчево време в северозападните и централните райони. В Южна и Югоизточна България все още ще вали, като на места ще е интензивно с гръмотевици, но до края на деня и там ще спре. Вятърът навсякъде ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен и силен.
Минималните температури за денонощието ще са от 5° до 10°С в повечето населени места, малко по-високи по морския бряг и ще бъдат отбелязани към края на деня и вечерта. Максимални стойности между 13° и 18°С, по-ниски в Перник и София.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БСП прие ротацията за председател на парламента
15:57 / 26.10.2025
Мъж разстреля съселянин в Ямболско
14:42 / 26.10.2025
Пловдивски депутат от БСП: Ще предложа да излезем от коалицията
12:43 / 26.10.2025
СДВР се самосезира за стрелбата срещу чужденец пред заведение в С...
13:09 / 26.10.2025
Издирват 13-годишната Доби Янева
11:36 / 26.10.2025
Отиде си само на 43! България загуби голямо име в спорта
11:29 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS