Предупреждения за времето утре, интензивни валежи и гръмотевици

© През предстоящата нощ валежите ще обхванат цялата страна, а в планинските райони на запад (най-вече в районите на София, Перник и Кюстендил) ще са значителни по количества. Тихо ще е в Горно-Тракийската низина. В Северозападна България, както и в Дунавската равнина, вятърът ще е от северозапад – слаб до умерен, а на юг и изток югозападен вятър, по-добре изразен в планинските райони (особено в Източните Родопи и Странджа), където ще е до 55-60 км/ч. Това показва прогнозата на Meteo Bulgaria.



Още сутринта от северозапад валежите ще спират, облачността ще намалява и около и след пладне ще се установи предимно слънчево време в северозападните и централните райони. В Южна и Югоизточна България все още ще вали, като на места ще е интензивно с гръмотевици, но до края на деня и там ще спре. Вятърът навсякъде ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен и силен.



Минималните температури за денонощието ще са от 5° до 10°С в повечето населени места, малко по-високи по морския бряг и ще бъдат отбелязани към края на деня и вечерта. Максимални стойности между 13° и 18°С, по-ниски в Перник и София.