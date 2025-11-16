ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предстоят промени в заплащането на нощния труд
В Наредбата за структурата на работната заплата е регламентирано заплащането на всеки отработен час нощен труд между 22 ч. и 6 ч. То не може да е по-малко от 15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, и не по-малко от 1 лев. Съответно от следващата година един лев се заменя с 51 евроцента. По аналогия и заплащането за времето, през което работникът е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието, на място уговорено между тях, се заплаща допълнително по 10 стотинки на час сега, а след 1 януари ще е 5 евроцента.
Превалутират се от лева в евро и допълнителните средства, изплащани за научните степени. За доктор: от 15 лева - на 7,67 евро, и от 50 лева за доктор на науките - на 25,56 евро.
Ще се промени и ценоразписът, по който от Фонд "Условия на труд" се заплаща диагностиката на професионалните болести, отново с превалутиране по официалния фиксиран курс.
Това ще важи и при заплащането по еднодневните трудови договори, ползвани в селското стопанство за обработка и прибиране на реколтата. В образците на договорите заплащането ще е в евро.
Превалутиране се предлага и в други нормативни актове, например наредбата, по която се плащат таксите за издаване и за подновяване на лиценз на социални услуги, като плащането на тези такси в лева ще е допустимо само в първия месец от въвеждането на европейската валута у нас.
