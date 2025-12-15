Представят план срещу жилищната спекулация и скъпите наеми в ЕС

© Европейската комисия започва битка с резкия и повсеместен скок на цените на имотите в ЕС. Тази седмица комисията ще представи първия си общоевропейски план за достъпни жилища, съобщи еврокомисарят по жилищната политика Дан Йоргенсен. Според него ситуацията представлява "сериозна криза, която засяга милиони европейци“.



Предложеният пакет ще съчетава мерки на европейско ниво с насоки, които държавите членки и местните власти могат да прилагат според собствените си условия. Един от ключовите елементи е промяна в правилата за държавна помощ, която ще улесни публичното финансиране за строеж на достъпни жилища.



Новият подход ще обхваща не само най-бедните домакинства, но и по-широки слоеве от населението, включително представители на средната класа, които вече трудно намират жилище на пазарни цени.



Планът предвижда и допълнителни правомощия за местните власти да ограничават негативния ефект от краткосрочните туристически наеми, предлагани чрез платформи като Booking.com и Airbnb.



За първи път Европейската комисия ще се опита да наблюдава по-системно спекулативните процеси на жилищния пазар.



Йоргенсен предупреди пред Reuters, че жилищата все по-често се разглеждат като финансов актив, а не като социална необходимост, което "подкопава правото на достоен дом“.



Според статистиката на Евростат цените на жилищата в ЕС са се увеличили средно с над 45% между 2010 и 2023 г., а в някои държави – като Естония, Унгария, Литва и Чехия – ръстът надхвърля 100%. В България цените са нараснали с над 120% между 2010 и 2025 г. Наемите в блока са се увеличили с около 25% за същия период, като в големите градове ръстът често е значително по-висок.



По данни на Евростат над 10% от домакинствата в ЕС харчат повече от 40% от доходите си за жилище, което се счита за "жилищна бедност“.