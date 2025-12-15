ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Представят план срещу жилищната спекулация и скъпите наеми в ЕС
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:38Коментари (0)284
©
Европейската комисия започва битка с резкия и повсеместен скок на цените на имотите в ЕС. Тази седмица комисията ще представи първия си общоевропейски план за достъпни жилища, съобщи еврокомисарят по жилищната политика Дан Йоргенсен. Според него ситуацията представлява "сериозна криза, която засяга милиони европейци“.

Предложеният пакет ще съчетава мерки на европейско ниво с насоки, които държавите членки и местните власти могат да прилагат според собствените си условия. Един от ключовите елементи е промяна в правилата за държавна помощ, която ще улесни публичното финансиране за строеж на достъпни жилища.

Новият подход ще обхваща не само най-бедните домакинства, но и по-широки слоеве от населението, включително представители на средната класа, които вече трудно намират жилище на пазарни цени.

Планът предвижда и допълнителни правомощия за местните власти да ограничават негативния ефект от краткосрочните туристически наеми, предлагани чрез платформи като Booking.com и Airbnb.

За първи път Европейската комисия ще се опита да наблюдава по-системно спекулативните процеси на жилищния пазар.

Йоргенсен предупреди пред Reuters, че жилищата все по-често се разглеждат като финансов актив, а не като социална необходимост, което "подкопава правото на достоен дом“.

Според статистиката на Евростат цените на жилищата в ЕС са се увеличили средно с над 45% между 2010 и 2023 г., а в някои държави – като Естония, Унгария, Литва и Чехия – ръстът надхвърля 100%. В България цените са нараснали с над 120% между 2010 и 2025 г. Наемите в блока са се увеличили с около 25% за същия период, като в големите градове ръстът често е значително по-висок.

По данни на Евростат над 10% от домакинствата в ЕС харчат повече от 40% от доходите си за жилище, което се счита за "жилищна бедност“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
12:45 / 15.12.2025
Радев за политическия си проект: Този въпрос се коментира извън р...
12:20 / 15.12.2025
КНСБ и КТ "Подкрепа": Удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде...
11:50 / 15.12.2025
ПП-ДБ са на консултации при президента Радев
11:51 / 15.12.2025
Експерт: Двигателите с вътрешно горене лека-полека приключват сво...
11:37 / 15.12.2025
Тази седмица са възможни затруднения при купуването на електронни...
11:52 / 15.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Детско-юношески футбол
Кабинетът "Желязков" подава оставка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: