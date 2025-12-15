ЗАРЕЖДАНЕ...
|Представят план срещу жилищната спекулация и скъпите наеми в ЕС
Предложеният пакет ще съчетава мерки на европейско ниво с насоки, които държавите членки и местните власти могат да прилагат според собствените си условия. Един от ключовите елементи е промяна в правилата за държавна помощ, която ще улесни публичното финансиране за строеж на достъпни жилища.
Новият подход ще обхваща не само най-бедните домакинства, но и по-широки слоеве от населението, включително представители на средната класа, които вече трудно намират жилище на пазарни цени.
Планът предвижда и допълнителни правомощия за местните власти да ограничават негативния ефект от краткосрочните туристически наеми, предлагани чрез платформи като Booking.com и Airbnb.
За първи път Европейската комисия ще се опита да наблюдава по-системно спекулативните процеси на жилищния пазар.
Йоргенсен предупреди пред Reuters, че жилищата все по-често се разглеждат като финансов актив, а не като социална необходимост, което "подкопава правото на достоен дом“.
Според статистиката на Евростат цените на жилищата в ЕС са се увеличили средно с над 45% между 2010 и 2023 г., а в някои държави – като Естония, Унгария, Литва и Чехия – ръстът надхвърля 100%. В България цените са нараснали с над 120% между 2010 и 2025 г. Наемите в блока са се увеличили с около 25% за същия период, като в големите градове ръстът често е значително по-висок.
По данни на Евростат над 10% от домакинствата в ЕС харчат повече от 40% от доходите си за жилище, което се счита за "жилищна бедност“.
