Представители на "Прогресивна България“ се срещнаха с екипа и работниците на фирма "Матрикс“ в село Ивайло, в рамките на кампанията за преки разговори с хората в региона.
Водачът на листата за 13 МИР Пазарджик Гълъб Донев се обърна към присъстващите с ясен призив:
"Гласувайте по съвест. Не продавайте гласа си. Всеки един от Вас може да промени България! Ние сме България!“ Той подчерта, че основна задача на "Прогресивна България“ е да мотивира повече граждани да участват в изборния процес, като пое ангажимент екипът да посети всяка община и да откликне на всяка покана за среща.
В открит разговор бяха поставени конкретни въпроси от страна на работниците. Те споделиха, че имат надежда, но и умора от начина, по който се управлява страната. Приоритет остават изграждането на правова държава, ограничаването на контролирания вот и прекратяването на олигархичния модел.
На срещата присъстваха кандидатите за народни представители д-р Георги Петров, Милен Трифонов, Петър Бошев, Десислава Ангелова и Борислав Богословов.
Фирма "Матрикс“ е единствената в България, която произвежда пластмасови сламки, с над 230 заети в производството.
