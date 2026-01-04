ЗАРЕЖДАНЕ...
|Председателят на ДКСБТ: Безпричинно увеличаване на цени се наблюдава в сферата на услугите
Идеята е центърът да координира действията на институциите и банките, както и да се бори със спекулата и дезинформацията. По думите му за първите 4 дни на 2026 г. са извършени стотици проверки в над 35 града в страната.
"Координационният център има за цел да дава навременна информация, за да се реагира бързо и по отношение на контрол и по отношение на резултатите от контрола, и по отношение на количество и качество на информационния поток. Към момента има доста дезинформация – непроверени данни“, посочи той в ефира на bTV.
Иванов каза още, че политически партии и неправителствени организации, които са "неприятели“ на еврото, подават некоректни сигнали и пращат инспекторите за "зелен хайвер“. Допълни, че нарушения се констатират само в 10% от случаите.
"И магазините са заредени с евро, и гражданите съдействат, имаме едно нормално поведение на пазара. Все още ще има объркване. Нормално е хората да имат притеснения, но трябва да си повишим информираността. Хората да четат малко повече“, уточни Иванов.
По думите му към момента има над 1500 обаждания към центъра за въпроси по процеса на въвеждането на еврото. Той уточни, че безпричинно увеличаване на цени се наблюдава в сферата на услугите – фризьорски салони, паркинги, строителни услуги. "При търговията с храни – не е така. 2025 е годината на пазарното стабилизиране. Преживяхме един пик през 2023 и 2024 г.“, допълни той.
Иванов уточни, че санкциите по Закона за въвеждане на еврото са от 5 до 200 хил. евро, в зависимост от тежестта на нарушението.
