ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Темата коментира Димитър Попов, основател на Penguin Travel, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. Според него секторът е изправен пред "перфектна буря“ от ценови натиск, остарели модели на работа и изкуствен интелект, който променя правилата на играта.
Дълги години българският зимен туризъм разчиташе на имиджа на бюджетна алтернатива. Днес обаче този модел е на изчерпване.
"Темповете на поскъпване у нас са много по-високи и разликата с Алпите вече е минимална“, посочва Попов.
"Когато лифт картата в Италия е 64–70 евро, а в Банско е 59 евро, качеството започва да тежи повече от цената. Предимството 'поне е евтино' лека-полека изчезва.“
Тази ценова близост кара туристи от ключови пазари като Румъния и Сърбия все по-често да поглеждат към австрийските и италианските Алпи, вместо към българските планини.
Критиката към сектора е насочена и към липсата на гъвкавост. Докато страни като Словения успяват да превърнат летния планински туризъм в свой най-силен сезон чрез устойчиво развитие, България остава фокусирана върху зимния и летния масов туризъм.
Презастрояването в курортите се оказва "автогол“ за автентичността, а липсата на стратегия за културен и градски туризъм оставя страната уязвима при липса на сняг.
"Туристите със собствен транспорт просто няма да дойдат, ако условията не са идеални, защото могат да анулират без такса“, предупреждава експертът.
Попов изрази и остър скептицизъм към официалните данни, отчитащи ръст на туристите. Според него числата, сочещи 16% увеличение спрямо 2019 г., се приемат "с насмешка“ в бранша. Проблемът се корени в реалната леглова база, която е многократно по-голяма от официално отчетената, което води до ниска реална заетост и изкривена представа за успеха на сектора.
Технологиите също внасят смут в традиционните модели. Изкуственият интелект вече е в състояние да замени консултантската дейност на туроператорите при стандартните пакети.
Прогнозите за предстоящото лято също не са оптимистични. Попов отчита драматичен спад от около 30% на германския пазар, което той определя като "катастрофа за някои хотелиери“. Липсата на дългосрочна визия и адекватен маркетинг продължават да бъдат основните спирачки пред устойчивото развитие на българския туризъм.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калушев, след като разбира за смъртта на българин в Мексико: Вие ...
15:45 / 19.02.2026
Гюров каза "Да" на ЦИК
15:13 / 19.02.2026
Бойко Борисов: Няма как да не ви похваля
14:29 / 19.02.2026
София Андреева заговори за тунел в "Петрохан", който "обяснява мн...
14:21 / 19.02.2026
Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, с...
13:52 / 19.02.2026
Окончателно: Част от данните за случаи на педофилия ще бъдат публ...
13:43 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS