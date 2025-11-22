Празник е! Не тръгвайте на дълго пътуване

© Почитаме свети апостол Филимон. Той е един от 70-те апостоли и е известен преди всичко като адресат на посланието на апостол Павел до Филимон - най-краткото, но изключително съдържателно произведение на Новия завет.



Какво да не правите



Нежелателно е да се преуморявате, тъй като това ще причини здравословни проблеми. Не бива да тръгвате на дълго пътуване - има голяма вероятност то да не доведе до желания резултат.



Не бива да вземате и да давате пари назаем - вярва се, че по този начин можете да загубите и просперитета си заедно с взетите или дадени пари.



След 22 ноември започва да настъпва истинският студ. И този ден показва каква ще бъде зимата: сурова или мека.