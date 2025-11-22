ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Празник е! Не тръгвайте на дълго пътуване
Какво да не правите
Нежелателно е да се преуморявате, тъй като това ще причини здравословни проблеми. Не бива да тръгвате на дълго пътуване - има голяма вероятност то да не доведе до желания резултат.
Не бива да вземате и да давате пари назаем - вярва се, че по този начин можете да загубите и просперитета си заедно с взетите или дадени пари.
След 22 ноември започва да настъпва истинският студ. И този ден показва каква ще бъде зимата: сурова или мека.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Производител: По-добре временно да затворим и да съкратим работни...
08:28 / 22.11.2025
Пролетта подрани
08:29 / 22.11.2025
Река Язо излезе от коритото си в Разлог
08:30 / 22.11.2025
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу Б...
22:55 / 21.11.2025
Министърът на транспорта: Пътуването с влак между София и Пловдив...
21:26 / 21.11.2025
Българската икономика: Силно потребление, висока заетост и нараст...
22:07 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS