ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Празник е! На жените е забранено да прекарват много време пред огледалото
Автор: Цвети Христова 08:13Коментари (0)709
© Фокус
Спроред православния календар на 8 октомври е денят, в който се почита паметта на света преподобна Пелагия и на Свети Игнатий Старозагорски. Имен ден днес празнува Пелагия.

Според нейното житие Пелагия от Тарс произхождала от знатно и заможно семейство, отличавала се с изключителна красота и била сгодена за сина на император Диоклециан. По време на гоненията на християните бог се явил в съня й в образа на епископ Клинон, който по това време се укривал в планините. Подтикната от видението, девойката успяла да открие епископа, тайно се покръстила и раздала дрехите и скъпоценностите си на бедните.

Нейната майка се досетила, че Пелагия е станала християнка и веднага известила за случилото се годеника й, който се самоубил. Уплашена, майката изпратила съобщение до императора, че дъщеря й е виновна за смъртта на неговия син. Диоклециан обаче, виждайки красотата на девойката, забравил чувството си за мъст и пожелал сам да се ожени за нея. Тя отказала да се отрече от вярата си и била изгорена жива в нагорещен меден кол.

Ако на този ден мишките копаят дупки на топло място, задава се студена зима. Ако се чува звук, издаван от кълвач - скоро ще падне слана. Ако облаците се носят ниско, ще става по-студено. На жените е забранено да прекарват много време пред огледалото, защото в противен случай това може да доведе до проблеми в личния живот.

В този ден не можете да режете клони на дървета. Нашите предци са вярвали, че в тях живеят души, които ще останат без защита, ако дървото бъде повредено. Тогава хармонията в семейството ще бъде нарушена. На този ден беше обичайно да се извадят зимни дрехи от гардероба и да се види дали имат нужда от поправка. Особено внимание се е обръщало на дупките в джобовете, защото предците ни са смятали, че заради тях парите "изтичат".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата ...
22:05 / 07.10.2025
Георг Георгиев с първи коментар за задържаните българки в Русия
19:59 / 07.10.2025
Гаджев защити Борисов
19:00 / 07.10.2025
Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ...
18:23 / 07.10.2025
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
18:25 / 07.10.2025
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:16 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
12:46 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
15:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проверки в култови хотели в Пловдив и София
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: