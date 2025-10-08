ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! На жените е забранено да прекарват много време пред огледалото
Според нейното житие Пелагия от Тарс произхождала от знатно и заможно семейство, отличавала се с изключителна красота и била сгодена за сина на император Диоклециан. По време на гоненията на християните бог се явил в съня й в образа на епископ Клинон, който по това време се укривал в планините. Подтикната от видението, девойката успяла да открие епископа, тайно се покръстила и раздала дрехите и скъпоценностите си на бедните.
Нейната майка се досетила, че Пелагия е станала християнка и веднага известила за случилото се годеника й, който се самоубил. Уплашена, майката изпратила съобщение до императора, че дъщеря й е виновна за смъртта на неговия син. Диоклециан обаче, виждайки красотата на девойката, забравил чувството си за мъст и пожелал сам да се ожени за нея. Тя отказала да се отрече от вярата си и била изгорена жива в нагорещен меден кол.
Ако на този ден мишките копаят дупки на топло място, задава се студена зима. Ако се чува звук, издаван от кълвач - скоро ще падне слана. Ако облаците се носят ниско, ще става по-студено. На жените е забранено да прекарват много време пред огледалото, защото в противен случай това може да доведе до проблеми в личния живот.
В този ден не можете да режете клони на дървета. Нашите предци са вярвали, че в тях живеят души, които ще останат без защита, ако дървото бъде повредено. Тогава хармонията в семейството ще бъде нарушена. На този ден беше обичайно да се извадят зимни дрехи от гардероба и да се види дали имат нужда от поправка. Особено внимание се е обръщало на дупките в джобовете, защото предците ни са смятали, че заради тях парите "изтичат".
