Празник е! Хора с красиви имена имат имен ден днес
Автор: ИА Фокус 08:01
©
На 2-ри януари отбелязваме в църковния календар празника на Свети Силвестър. Почитаме също и  Преп. Серафим Саровски Чудотворец. 

Св. Силвестър от ранна възраст той бил възпитан в любов към Господа и се отнасял грижовно към бедните и отхвърлените. Дълго време градският управник се опитвал да убеди Силвестър да се отрече от християнството, но той не искал. Това станало причина да бъде заловен и измъчван. Силвестър издържал всички мъки, предсказвайки скорошната смърт на владетеля. За тази своя постъпка Силвестър започнал да бъде уважаван още повече. Дори езичниците идвали при него за съвет. На 30 години става свещеник, след това епископ. Именно той покръстил цар Константин. И именно той управлявал Римската църква около 20 години.

Монах Серафим Саровски, известен с името Прохор е роден в град Курск в благочестиво търговско семейство. Целият му живот е белязан със знаци на Божията милост. Когато като дете майка му го взела със себе си да строи храм и той паднал от камбанарията, Господ го запазил невредим.

Когато момчето се разболяло, Богородица във видение насън обещала на майка му да го излекува. Скоро, близо до къщата им, Курската коренна икона на "Знамението“ на Пресвета Богородица била пренесена в шествие, майката изкарала болното дете навън, то се поклонило на иконата и след това бързо се възстановило. На 17 години той вече решил да се откаже от светския живот и майка му го благословила за монашески подвиг с медния си кръст, с който монахът не се разделил до края на живота си.

Според легенда на 2-ри януари е било можело да се предпазят пилетата от болести. За целта в кокошкарника е бил поставян камък-амулет с дупка в средата - така нареченият "пилешки бог“. Също така помещенията с домашни птици са били прекаждани с билки, почиствани и след това ремонтирани. Друг начин за прогонване на болести, щети и зли духове от домакинството е да измиете прага на дома си рано сутрин с вода.

Имен ден празнуват Силвестър, Силвена, Силвия, Силвана, Силвина, Сребрен, Сребрина, Горан, Горица, Пламен и Пламена.







