Празник е! Българи, носещи красиво мъжко име, имат имен ден

© На 1 декември православната църква чества паметта на свети пророк Наум.



Св. прор. Наум е един от дванадесетте "малки" пророци. Той предсказал падането и гибелта на Ниневия, един от най-големите и богати градове на древния свят.



Разрушението и разграбването му от враговете станало заради големите беззакония на неговите жители.



Времето на служението на прор. Наум се отнася към 745-714 г. преди Рождество Христово след разрушаването на Израилското царство. Според преданието той починал на 45-годишна възраст и бил погребан в Галилея.



Традиции и обичаи, свързани с празника



По знаците на деня предците ни са гадали какво ще бъде времето през зимата:



- ако времето е студено - цялата зима ще бъде люта;



- ако в дома се появи комар или муха - ще има размразяване;



- ако гарвани ходят по земята - затопляне;



- ако има кръгове около луната - скоро ще има слана.



На църковния празник 1 декември, както и на всеки друг ден, църквата не одобрява ругатните, кавгите, клюките и се противопоставя на алчността, завистта, мързела и отчаянието.



Също така не трябва да се хвалите с успехи в обучението, както и да се хвалите за успехите си - смята се, че след такава похвала човек ще има затруднения в ученето. Друга забрана на деня, достигнала до нашето време, е, че не можете да ядете, докато четете.



На православния празник вярващите се обръщат към свети пророк Наум с молитви - с молба за помощ в трудни ситуации, учение и семейни дела. В старите времена на този ден цялото семейство е отивало в храма - предците ни са вярвали, че молитвите в деня на паметта на пророка, ще донесат благословия в учението.



Традицията на този ден повелява да се дават подаръци на учителите, но подаръците са по-различни от съвременните - учителят трябва да получи хляб или нещо друго за ядене. Денят на св. Наум е подходящо време за нови начала, всичко започнато на този ден ще бъде успешно.