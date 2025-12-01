ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник е! Българи, носещи красиво мъжко име, имат имен ден
Св. прор. Наум е един от дванадесетте "малки" пророци. Той предсказал падането и гибелта на Ниневия, един от най-големите и богати градове на древния свят.
Разрушението и разграбването му от враговете станало заради големите беззакония на неговите жители.
Времето на служението на прор. Наум се отнася към 745-714 г. преди Рождество Христово след разрушаването на Израилското царство. Според преданието той починал на 45-годишна възраст и бил погребан в Галилея.
Традиции и обичаи, свързани с празника
По знаците на деня предците ни са гадали какво ще бъде времето през зимата:
- ако времето е студено - цялата зима ще бъде люта;
- ако в дома се появи комар или муха - ще има размразяване;
- ако гарвани ходят по земята - затопляне;
- ако има кръгове около луната - скоро ще има слана.
На църковния празник 1 декември, както и на всеки друг ден, църквата не одобрява ругатните, кавгите, клюките и се противопоставя на алчността, завистта, мързела и отчаянието.
Също така не трябва да се хвалите с успехи в обучението, както и да се хвалите за успехите си - смята се, че след такава похвала човек ще има затруднения в ученето. Друга забрана на деня, достигнала до нашето време, е, че не можете да ядете, докато четете.
На православния празник вярващите се обръщат към свети пророк Наум с молитви - с молба за помощ в трудни ситуации, учение и семейни дела. В старите времена на този ден цялото семейство е отивало в храма - предците ни са вярвали, че молитвите в деня на паметта на пророка, ще донесат благословия в учението.
Традицията на този ден повелява да се дават подаръци на учителите, но подаръците са по-различни от съвременните - учителят трябва да получи хляб или нещо друго за ядене. Денят на св. Наум е подходящо време за нови начала, всичко започнато на този ден ще бъде успешно.
