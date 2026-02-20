ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Правосъдният министър свиква заседание за избор на нов и.ф. главен прокурор
"В мотивите си насочвам към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.
Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правосъдието, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор.
Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България.
Във вече близо тригодишния си нелегитимен "фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", разплитането на която според самия него е "ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“.
Подробно съм мотивирал защо считам, че именно пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе относно повдигнатия въпрос", пише още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 82
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Стоил Цицелков ще депозира оставката си
10:46 / 20.02.2026
Манол Генов за Цицелков: Чутото от трибуната е достатъчно той сам...
10:16 / 20.02.2026
Разликата в нетните доходи между публичния и частния сектор дости...
09:53 / 20.02.2026
18-годишен блъсна и уби пресичаща жена в Пазарджик
09:25 / 20.02.2026
Експерт по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като и...
09:10 / 20.02.2026
Важен срок за зрелостниците изтича днес
09:37 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS