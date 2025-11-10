ЗАРЕЖДАНЕ...
Правосъдният министър: Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче Мая
Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство по чл. 325 б от Наказателния кодекс. Затова разговарях с административния ръководител прокурор Малчев", каза Георгиев.
Той подчерта, че затова е завишено наказанието "лишаване от свобода“ до 5 години, при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.
От полицията казаха, че мъжът е гражданин на Северна Македония и е на 29 години. Има информация, че е лекар във ВМА, но се проверява тази информация. Лицето не е криминално проявено и не е известно на МВР. Фондация "Македония" твърди, че извършителят е направил самопризнание за деянието. Той е обяснил пред полицията, че маневрата е била неволна.
