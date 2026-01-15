© ФОКУС Със 6 гласа "за", 7 "против'' и 7 "въздържал се" Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание отхвърли предложението на "Продължаваме Промяната-Демократична България" за връщане на изцяло машинно гласуване на избори. С промени в Изборния кодекс (ИК) от коалицията предлага да се върне положението, при които в големите секции се гласува с машини, предаде репортер на ФОКУС.



"За" гласуваха от ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и "Величие", 7 гласа "против" от БСП, ИТН и БСП и 7"въздържал се" от ГЕРБ и "Възраждане".



Дебати



По време на обсъжданията в правната комисия депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова, която е вносител на законопроекта за изцяло машинно гласуване на предстоящите избори, заяви, че след предходните парламентарни избори Конституционният съд е обявил за незаконни 16 народни представители, което е довело до преразпределение на мандатите и влизането на цяла партия в парламента.



"Машинният вот е единствената гаранция към този момент, който ще позволи да се върнем към гарантирането на честни избори. Гарантира, че правилно ще бъдат отчетени гласовете и е пречка за недействителните гласове", каза Надежда Йорданова.



"Ала бала" с машините няма. Става въпрос за предизборни колаборации с президента, но няма нищо общо с машините- няма нито един проблем с тях. Оказва се, че всеки път, когато има несъответствие между разписка и машина, е в резултат на човешка грешка. Ние предложихме на ЦИК да направим публични тестове, но това не се случи", коментира съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в хода на дебатите.



От своя страна председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова отговори:



"Toва е действително извън правомощията на ЦИК. Уверявам ви, че във връзка с предстоящите избори, такава публична процедура, която да даде достъп до машините, до изходния код, ще бъде организирана от ЦИК, но по реда на Изборния кодекс и призовавам за повече активност на представителите на партиите".



Нейкова отговори и на критиките на депутатът от "Възраждане" Петър Петров, че на предходни избори са изчезнали безследно неизползвани бюлетини.



"По отношение на това, че в изборите, които дадохте за пример, че не са били намерени неизползвани бюлетини, няма как да бъдат намерени при използваните, защото правилата за опаковане предвиждат двата вида бюлетини да се слагат на различни места", каза тя.



Съпредседателят на "Да, България Ивайло Мирчев заяви, че целта на това да бъдат предоставени тези машини е да се покаже, че не могат да бъдат хакнати.



Депутатът Георги Иванов от "Възраждане" заяви от своя страна, че на последните парламентарни избори е имало много нередности в изборния процес и по негови думи това е причината партия "Величие" да влезе в парламента.



"Недоверие има и във вашето намерение да бъдат използвани сканиращите устройства на предстоящите избори. Няма да се случи да вкарате в 12 без 5 тези устройства", каза той и допълни, че времето не позволява да бъдат закупени т.н. броячи.



От своя страна депутатът от МЕЧ Христо Расташки каза, че от парламентарната група са "за" 100% машинен вот. Той се аргументира, че хартиеният вот се манипулира изключително лесно, чрез драскане на бюлетината и т.н., докато за машинния не е ясно дали това е възможно.



"Машинният вот е пътят към бъдещето, цялата опозиция се обединява за това. Трябва да бъде подкрепен този законопроект", каза той.



Депутатът от ГЕРБ Георги Кръстев обяви, че позицията на парламентарната им група е ясна- смесено гласуване, и с хартия, и с машини.



"Променянето на изборната технология не може да бъде самоцел- това трябва да има посока. ГЕРБ не сме против машинното гласуване- ние сме за смесено гласуване като най-важната причина е доверието в изборите. Повечето предпочитат да гласуват на хартия. Ставам съм свидетел, че масово възрастните хора нямат дигиталната възможност или се притесняват да гласуват с машина.



Депутатът обясни, че голяма част от хората не вярват на машините като инструмент за гласуване.



До голяма степен гражданите нямат доверие на машините, защото в Европа и зад граница, те не се използват. Машини се използват в страни като Бразилия, Уганда, Парагвай и т.н- пример за не толкова напреднали държави. Кръстев обясни, че грешките в хартиеното гласуване пък се допускат заради ниска подготовка на членовете на СИК.



"Когато се допусне нередност с гласуване на хартия, тя много лесно може да се хване. Проблемът с машините е, че не се знае дали това, което излиза, е същото, което е в паметта, в крайния резултат на машините. Изборът трябва да бъде предоставен на българските граждани, защото има съмнения и в двата начина на гласуване", заключи депутатът.



На заседанието присъстват членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), както и множество юристи, и експерти. Адвокат Валя Гигова заяви, че те са против сканиращите устройства.



"От Висшия адвокатски съвет смятаме, че не трябва да бъдат извършвани сериозни и радикални промени в изборното законодателство. Смятаме, че изборните правила: добри или лоши, могат да бъдат малко пипнати, за да може да се стигне до честни избори. Против сканиращите устройства сме. Никой не знае каква е технологията, не я познава, не се знае за какво иде реч", посочи адв. Гигова.



