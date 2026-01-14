ИЗПРАТИ НОВИНА
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Автор: Ваня Кузманова 13:24
© ФОКУС
Министерският съвет прие постановление за изменение на нормативни актове, изготвено от Министерството на вътрешните работи, във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България, считано от 1 януари 2026 г. Промените целят да осигурят пълно съответствие на действащата нормативна уредба с новата валута, както и да гарантират правна яснота, сигурност и предвидимост в паричните отношения между държавните институции, гражданите и бизнеса, съобщиха от правителствената пресслижба.

Измененията засягат редица постановления и наредби, прилагани от Министерството на вътрешните работи, включително правилници и нормативни актове, които регламентират финансови разплащания, компенсации, такси и други отношения, изразени в левове. Всички парични стойности, посочени досега в националната валута, ще бъдат преобразувани в евро, при стриктно спазване на изискванията на европейските регламенти и принципите за точност и последователност.

Проектът е изготвен в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България и съгласно приетия от правителството Закон за въвеждане на еврото. Съгласно Закона за нормативните актове, проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. Всички постъпили становища и предложения са анализирани и отразени в окончателния вариант на постановлението.

При изготвянето на промените са отчетени принципите на прозрачност, ефективност и защита на обществения интерес. Не се въвеждат нови административни тежести, нито се създават допълнителни задължения за гражданите и организациите. Постановлението има за цел единствено техническо и правно синхронизиране на текстовете в действащата нормативна база с промяната на паричната единица.

Приемането на тези изменения е важна стъпка в процеса по подготовка за присъединяването на България към еврозоната и осигурява плавен преход на административните и финансовите процедури към работа с новата валута. По този начин се гарантира последователност и стабилност в нормативната рамка, както и готовност на държавната администрация да прилага законодателството в условията на нова парична среда.


