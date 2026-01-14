ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Измененията засягат редица постановления и наредби, прилагани от Министерството на вътрешните работи, включително правилници и нормативни актове, които регламентират финансови разплащания, компенсации, такси и други отношения, изразени в левове. Всички парични стойности, посочени досега в националната валута, ще бъдат преобразувани в евро, при стриктно спазване на изискванията на европейските регламенти и принципите за точност и последователност.
Проектът е изготвен в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България и съгласно приетия от правителството Закон за въвеждане на еврото. Съгласно Закона за нормативните актове, проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. Всички постъпили становища и предложения са анализирани и отразени в окончателния вариант на постановлението.
При изготвянето на промените са отчетени принципите на прозрачност, ефективност и защита на обществения интерес. Не се въвеждат нови административни тежести, нито се създават допълнителни задължения за гражданите и организациите. Постановлението има за цел единствено техническо и правно синхронизиране на текстовете в действащата нормативна база с промяната на паричната единица.
Приемането на тези изменения е важна стъпка в процеса по подготовка за присъединяването на България към еврозоната и осигурява плавен преход на административните и финансовите процедури към работа с новата валута. По този начин се гарантира последователност и стабилност в нормативната рамка, както и готовност на държавната администрация да прилага законодателството в условията на нова парична среда.
