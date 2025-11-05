ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
Автор: Елиза Дечева 22:14Коментари (0)213
©
Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност“.

Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС.

В началото на октомври месец депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС.  Преди това президентът Румен Радев каза, че Денев не е подходящ. 

На 14 октомври Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание. 

На 23 октомври парламентът отне правото на президента да издава указ за назначаването на шеф на ДАНС. Това се случи, след като държавният глава наложи вето върху приетите промени в закона.


Още по темата: общо новини по темата: 1008
05.11.2025 МС одобри проект за откриване на над 400 нови работни места, част от тях са в Куклен и Първомай
05.11.2025 Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
05.11.2025 НС няма да разследва хотела с водопада на жената на Росен Желязков 
02.11.2025 Рая Назарян: Не можем да бъдем упреквани за това
02.11.2025 Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
02.11.2025 Вежди Рашидов: Държавата е изпусната
предишна страница [ 1/168 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НИМХ с прогноза за четвъртък, не е много оптимистична
22:38 / 05.11.2025
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към м...
22:24 / 05.11.2025
Смущаващи кадри от разрушените "Елени"
22:13 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространс...
17:28 / 05.11.2025
Бизнесмен: Светлинка в тунела не се вижда
15:54 / 05.11.2025
Почина 38-годишната Силвия Стоянова
15:18 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ВК Марица, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: