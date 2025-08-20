ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето, предприемат се спешни мерки
В началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Извършена е и инцидентна проверка на 16 юли, която е била както на плавателното средство, така и на капитана - за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка", заяви министърът.
Той поясни, че проверки са направени и на водния център за развлечения, но нарушения не са били констатирани.
"На 17 юли сме проверили и каналите за излизане и влизане на подобни плавателни средства - там също не са открити нарушения", каза той.
Министърът обаче отчете, че има пропуски в самата нормативна уредба, касаеща парасейлингът: "Когато парасейлингът се организира по търговски начин, липсва ясна правна аргументация как и на какви условия те трябва да отговарят. Днес бе възложена задача от министър-председателя на министъра на икономиката, министъра на транспорта и министъра на туризма да седната и подготвят в спешен порядък текстове за нормативно уреждане на този въпрос, които да влязат в Народното събрание".
Той допълни, че с промените трябва да се урегулират законово изискванията за летните атракциони и това какви критерии трябва да покриват търговците на такава услуга.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Никола има нужда от нашата помощ, за да оздравее
12:35 / 20.08.2025
Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал", има загинал
12:37 / 20.08.2025
Борисов в Пловдив: Църкви, стадиони и училища – обещаваме и строи...
12:08 / 20.08.2025
България тегли заем от 250 млн. евро
12:17 / 20.08.2025
Митрополит Николай към Борисов: Бог е избрал вас да помогнете на ...
11:17 / 20.08.2025
Бизнесмен: Български инвеститори масово купуват имоти в Гърция, и...
10:42 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS