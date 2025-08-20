ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето, предприемат се спешни мерки
Автор: Самуил Иванов 13:48Коментари (0)139
©
Не самият парасейлинг, а годността на самото средство за плаване подлежи на контрол от Морска администрация. Пропуски в този контрол не намерих в конкретни случай. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов във връзка със трагичния случай в Несебър и нормативната уредба, касаеща парасейлинга. 

В началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Извършена е и инцидентна проверка на 16 юли, която е била както на плавателното средство, така и на капитана - за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка", заяви министърът. 

Той поясни, че проверки са направени и на водния център за развлечения, но нарушения не са били констатирани. 

"На 17 юли сме проверили и каналите за излизане и влизане на подобни плавателни средства - там също не са открити нарушения", каза той. 

Министърът обаче отчете, че има пропуски в самата нормативна уредба, касаеща парасейлингът: "Когато парасейлингът се организира по търговски начин, липсва ясна правна аргументация как и на какви условия те трябва да отговарят. Днес бе възложена задача от министър-председателя на министъра на икономиката, министъра на транспорта и министъра на туризма да седната и подготвят в спешен порядък текстове за нормативно уреждане на този въпрос, които да влязат в Народното събрание". 

Той допълни, че с промените трябва да се урегулират законово изискванията за летните атракциони и това какви критерии трябва да покриват търговците на такава услуга.


Още по темата: общо новини по темата: 2
19.08.2025 »
18.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Никола има нужда от нашата помощ, за да оздравее
12:35 / 20.08.2025
Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал", има загинал
12:37 / 20.08.2025
Борисов в Пловдив: Църкви, стадиони и училища – обещаваме и строи...
12:08 / 20.08.2025
България тегли заем от 250 млн. евро
12:17 / 20.08.2025
Митрополит Николай към Борисов: Бог е избрал вас да помогнете на ...
11:17 / 20.08.2025
Бизнесмен: Български инвеститори масово купуват имоти в Гърция, и...
10:42 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Рокади в МВР Пловдив
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: