ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в Родопите, преследвало дивеч
След подаден сигнал на помощ се притекъл екип на районната противопожарна служба в Девин. Спасителите извели кучето след сложна спасителна акция при реален риск за собствената им безопасност. В социалните мрежи от Ловно-рибарското дружество са публикували видео от акцията с благодарности към екипа, спасил кучето.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вижте колко българи подадоха жалби за високи сметки за ток
21:07 / 11.02.2026
Поредно земетресение в Южна България
20:32 / 11.02.2026
Доц. Буруджиева: Номинацията на Андрей Гюров за премиер носи успо...
20:32 / 11.02.2026
Извънредно: Най-после стана ясно кой е подал първия сигнал за три...
19:39 / 11.02.2026
Кадри, заснети преди трагедията в Петрохан: Киберексперт откри ра...
19:33 / 11.02.2026
Съветът на ЕС одобри отпускането на 3,3 млрд. евро за отбраната н...
19:16 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS