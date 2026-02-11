ИЗПРАТИ НОВИНА
Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в Родопите, преследвало дивеч
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:58Коментари (0)508
Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в района на река Широколъшка в Родопите, съобщават от Ловно-рибарско дружество "Девин“. Докато преследвало дивеч, кучето се озовало в опасен участък между бушуващите води на реката и отвесни скали. Животното заплело повода си и останало в безпомощно състояние няколко дни.

След подаден сигнал на помощ се притекъл екип на районната противопожарна служба в Девин. Спасителите извели кучето след сложна спасителна акция при реален риск за собствената им безопасност. В социалните мрежи от Ловно-рибарското дружество са публикували видео от акцията с благодарности към екипа, спасил кучето.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

