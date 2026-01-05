ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар избухна в склад за соларни панели в Хасково
В момента все още гасят покрива на склада. Според собственика на обекта са се запалили кабели.
Няма пострадали хора.
