Повечето търсени апартаменти са от този вид и с допълнителни възможности
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00Коментари (0)1454
© Plovdiv24.bg
Млади хора с добри доходи търсят двустайни или тристайни жилища ново строителство в комплекси, които предлагат и възможност за паркиране, разказаха брокери. Най-често това са хора, които са сигурни в местоработата и доходите си и затова пристъпват към покупка на имот.

Но много млади хора с високи доходи все още не са готови да купят собствен имот. Причините за това може да са много, например още не са решили дали кариерата им ще бъде в България или в чужбина, не са избрали подходящ квартал, предпочитат да имат по-голяма мобилност вместо да инвестират в обзавеждане и т. н. Те наемат добре обзаведени апартаменти.

В София има имоти с много широк диапазон на цените. Затова хората избират имот според финансовите си възможности. В идеалния център и в района около Докторски паметник цените са високи и често купуват имоти с инвестиционна цел. Но на пазара има и по-евтини предложения. Хората разглеждат разумно, мислят, сравняват офертите на пазара, разглеждат по няколко жилища преди са изберат имот, който най-добре отговаря на изискванията им.

Голям е делът на сделките с имоти, финансирани с ипотечни кредити. Често дори хора, които имат по-голямата част от парите за покупка на жилище, взимат кредити, с които покриват по-голяма част от цената. Причината за това е, че при изгодните банкови лихви те не искат да дадат всичките си налични пари за покупката, искат да им остане определена сума за обзавеждане, както и да имат определен резерв от пари за непредвидени случаи. Преди да изберат имот е добре купувачите да проверят в банка какъв кредит може да получат. Така ще знаят към имоти с каква цена могат да се насочат, пише "Труд".







