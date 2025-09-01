ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Повече българи са напуснали Германия, отколкото са мигрирали там
Статистиката сочи, че през 2024 г. хиляди наши сънародници са избрали да се завърнат в родината, обръщайки дългогодишна тенденция.
Като основни причини се изтъкват германската бюрокрация, високите данъци и постепенно изравняващият се стандарт на живот с други европейски страни.
Според данни на Федералната статистическа служба, през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там.
От влизането на страната ни в ЕС през 2007 г. досега, 2024-та е първата година, в която тази тенденция се обръща.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицията предупреди за измама с кредити
09:09 / 01.09.2025
Теменужка Петкова: 4 политически години безвремие и липса на отго...
08:52 / 01.09.2025
Големи жеги през септември, но и студ до 5 градуса
08:36 / 01.09.2025
От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост, започват и г...
07:56 / 01.09.2025
Земетресение в Южна България
07:57 / 01.09.2025
Ново поскъпване от днес
07:44 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS