Повече българи са напуснали Германия, отколкото са мигрирали там

© За първи път от влизането на България в Европейския съюз броят на българите, напуснали Германия, надхвърля този на новопристигналите.



Статистиката сочи, че през 2024 г. хиляди наши сънародници са избрали да се завърнат в родината, обръщайки дългогодишна тенденция.



Като основни причини се изтъкват германската бюрокрация, високите данъци и постепенно изравняващият се стандарт на живот с други европейски страни.



Според данни на Федералната статистическа служба, през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там.



От влизането на страната ни в ЕС през 2007 г. досега, 2024-та е първата година, в която тази тенденция се обръща.