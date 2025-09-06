Последен шанс за море, казваме чао на лятото

© Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е североизточен, предимно слаб, в Източна България - до умерен. Максималните температури ще са предимно между 28° и 33°.



През следващите дни до четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони, с по-голяма вероятност в началото на следващата седмица и в четвъртък. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.



По Черноморието временни увеличения на облачността ще има сутрин. Максималните температури там ще са предимно между 27° и 29°. В петък над Западна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са до 23°-27°.



Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, а повече облачност - след обяд. Валежи ще има на малко места, ще са предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°. В събота и на изток дневните температури ще се понижат. Облачността ще е променлива, все още вероятността за валежи на места в Западна и Южна България е повишена.