Попариха учениците за междусрочната
Автор: Ваня Кузманова 14:16
©
"Междусрочната ваканция няма да се удължава заради грипа", заяви в Ловеч министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев

По думите му заради повишената заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания досега само три области от 28 в страната са взели решение обучението да се извършва в електронна среда от разстояние.

"Решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област.  Ситуацията, както казаха и здравните власти, се развива обичайно спрямо предходните години. Винаги в края на януари имаме пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма", каза още Вълчев. 

Образователният министър посочи, че сега са решаващите дни - дали заболеваемостта ще се повишава или ще намалее. 

"По-скоро имаме данни, че е налице вторият вариант в повечето области. Но не изключваме в някои региони да бъдат взети решения за преустановяване на присъствения учебен процес и преминаване на обучение в електронна среда от разстояние", допълни Вълчев.


22.01.2026 От днес Бургаска област обявява грипна епидемия
21.01.2026 Грип при бременни жени – рискове и превенция
21.01.2026 Готова е черновата на заповедта за обявяване на грипна епидемия в Пловдив
20.01.2026 Бургас обявява грипна епидемия, Варна удължава мерките
20.01.2026 Проф. Христова: 7 области са на прага да преминат епидемичния праг
19.01.2026 МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция!
Още новини от Национални новини:
Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение
12:26 / 22.01.2026
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна ...
12:16 / 22.01.2026
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
12:17 / 22.01.2026
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекар...
12:17 / 22.01.2026
Диян Стаматов за увеличените учителски заплати: Колегите не одобр...
11:23 / 22.01.2026
Ицо Хазарта: Има сериозни рискове за българското земеделие
10:46 / 22.01.2026

Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
