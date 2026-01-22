Попариха учениците за междусрочната

© "Междусрочната ваканция няма да се удължава заради грипа", заяви в Ловеч министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.



По думите му заради повишената заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания досега само три области от 28 в страната са взели решение обучението да се извършва в електронна среда от разстояние.



"Решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област. Ситуацията, както казаха и здравните власти, се развива обичайно спрямо предходните години. Винаги в края на януари имаме пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма", каза още Вълчев.



Образователният министър посочи, че сега са решаващите дни - дали заболеваемостта ще се повишава или ще намалее.



"По-скоро имаме данни, че е налице вторият вариант в повечето области. Но не изключваме в някои региони да бъдат взети решения за преустановяване на присъствения учебен процес и преминаване на обучение в електронна среда от разстояние", допълни Вълчев.