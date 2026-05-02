Смяната на зимните гуми с летни излиза с около 10% по-скъпо през този сезон, като основните причини са повишените разходи за електроенергия, горива и заплати в бранша. В големите градове услугата за масовите размери варира в широки граници, а много шофьори търсят алтернативи, за да избегнат нарастващите разходи.

Данните показват, че докато при самата покупка на гуми като артикул поскъпването е минимално – между 3 и 5%, то при сервизните услуги скокът е по-осезаем.

Какви точно са цените

В София монтажът и демонтажът на четири гуми за най-търсените размери (16, 17 и 18 цола) струва на собствениците на автомобили между 50 и 80 евро. В Русе цените са малко по-ниски, като се движат в диапазона от 35 до 60 евро. Някои собственици на автосервизи обаче споделят, че съзнателно избягват драстично вдигане на цените, за да не загубят лоялните си клиенти, въпреки натиска от повишените осигуровки и консумативи.

По-изгодно решение

Заради по-високите разходи масово шофьорите започват да се преориентират към покупката на всесезонни гуми. Търговските представители посочват, че основният мотив е финансовата икономия, тъй като така се спестяват два монтажа годишно. Експертите обаче предупреждават, че всесезонните модели невинаги са най-доброто решение за климата в България, който се характеризира както с много ниски, така и с изключително високи температури.

Специалистите напомнят, че летните гуми трябва да отговарят на специфични изисквания: грайфер от поне 1,6 мм и каучукова смес, предназначена за работа при температури над 7 градуса, информира БНТ.