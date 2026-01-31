ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Попариха родителите, чиито деца ходят на частни уроци
"Никога не ми е вървяла математиката и реших, че тази година трябва да бъда максимално подготвена и реших да отделя специално внимание на математиката", разказва Божидара.
Учителят й не е вдигал цените на уроците през последната учебна година.
"За индивидуален час урок, астрономически час - между 17-20 евро или 35 до 40 лева, за групов урок в диапазона 25-30 евро - 50-60 лева", казва Георги Георгиев.
Правим проверка онлайн - цената за урок по математика е от 10 до 60 евро, по български език до 50 евро. Всяка неделя Стоил има български, футбол, докато при брат му има математика и български, а Стоил ходи на математика час и български тогава.
"210 евро е последната фактура за математиката, съответно, 100-150 евро ще дойде българския, футбола - 60 евро на месеца - между 350 и 500 евро за двете деца. Последният разход - 150 лева за пробния изпит", казва Димитрина, родител на три деца.
"Имаме някакво незначително увеличение на цената на частните уроци и те варират от 20 до 50 евро в зависимост от предмета и рейтинга на учителя, но имаме в по-малките населени места такива по 10-15 лева", коментира Юлиян Петров - синдикат "Образование".
И съветът на учителя три месеца преди изпитите: сега да видят оценките от първия срок и да вземат решение какво да правят, защото май месец няма нужда от уроци. тогава по-скоро да си запазят парите хората, няма нужда от усилия, пише bTV.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
21:19 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков
20:10 / 31.01.2026
Скок в цените в пунктове за годишни технически прегледи
18:49 / 31.01.2026
Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
15:52 / 31.01.2026
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
14:58 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS