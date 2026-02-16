ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Полк. Вилис Цуров: Много често патриотизмът се бърка с национализма 
Автор: Цоня Събчева 20:54Коментари (0)269
©
Съдбата на патриотизма в днешния конфликтен глобален свят е темата на дискусионната лекция, която Съюзът на офицерите от резерва "Атлантик" организира утре от 17:30 часа в Централния военен клуб.

Темата за патриотизма винаги е вълнувала хората и ние я избрахме точно в този момент, като виждаме, че в страната има едно неустойчиво равновесие между отделните политически сили и между отделните обещания. Това от своя страна крие много опасности - в коя посока ще тръгне България след предсрочните парламентарни избори. Това каза председателят на съюза полковник Вилис Цуров в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

В лекцията ще участва и проф. Александър Кьосев. Полк. Цуров обясни, че след това ще има отворена дискусия, в която всеки ще може да изкаже мнението си. "Поканили сме студенти от БАН и от Софийския университет, които да разгледат тази тема и да анализират какво е влиянието на патриотизма за развитието на страната", допълни той.

Според него често патриотизмът се бърка с национализма, който представлява тесни национални интереси. "Докато патриотизма включва и международни интереси, в които България има полза от тях. От друга гледна точка патриотизма може да се разглежда и като характер на човешкия организъм и характер на общността", подчерта гостът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Забавяне на делото "Сияна", продължава през април 
20:53 / 16.02.2026
Кольо Колев: Формацията около Радев има всички шансове да бъде пъ...
20:53 / 16.02.2026
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи тел...
20:05 / 16.02.2026
Важно съобщение за клиентите на една от най-големите банки у нас
19:25 / 16.02.2026
Влизат си с пистолета на кръста! Министър говори за НПО-то от "Пе...
19:46 / 16.02.2026
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкрива...
19:13 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: