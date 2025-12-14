Политолог: Възможно е новогодишното обръщение да не бъде направено от Румен Радев

© Ако през януари бъде разпуснато Народното събрание и се проведат консултациите с 10-те потенциални служебни премиери, реалистично е да вървим към избори през март. Това прогнозира в интервю за предаването "Нюзрум" по Радио ФОКУС политологът Ивайло Илиев. По думите му нов кабинет в рамките на настоящия парламент по-скоро не се очаква.



Що се отнася до големия губещ и потенциалния печеливш от ситуацията, той коментира: "Ако слушаме мандатоносителя, чухме едно признание, сякаш от Борисов, че той е спасил ГЕРБ от това управление. Преди месеци говорих, че може да иска да напусне кабинета, но да не му бъде позволено от онзи, чието име скандираше площадът."



Политологът добави: "Чухме и още едно признание – че Борисов не осъзна как се случи така, че управление, което уж е с мандат на ГЕРБ и с мнозинство от министри на ГЕРБ, бе възприето от площада сякаш друг е основната власт. В обясненията си той говореше за икономически показатели, политически реформи, Плана за възстановяване, но не чухме името на Пеевски. Въпросът е как ще се развият отношенията им и дали Борисов не се е опитал да се "спаси“ чрез протеста, навреме изтегляйки килимчето изпод себе си, за да оцелее политически за нови избори.



Продължавайки тази власт и агония, щеше да рискува да катастрофира точно преди еврозоната, в същата кола с Пеевски, образно казано. Вероятно нямаше да успее да оцелее, защото сме сигурни, че Пеевски ще оцелее. Ако Борисов бе продължил агонията, щетите можеха да бъдат непоправими. Сега има време да оцени свършеното и да прецени бъдещите конфигурации, за да се разкачи от влиянието на Пеевски, за което самият той в един момент каза: "Престанете с това Борисов-Пеевски". Но това зависи от него."



Ивайло Илиев добави: "Спекулирам, но е възможно на Нова година словото да бъде от вицепрезидента Йотова, а не от президента Радев, и тя да раздава мандатите през януари. Не се очаква Радев да бави топката, тъй като повишеното напрежение налива политически капитал в негов бъдещ субект. Опозицията също има интерес изборите да са бързи – нови и честни. А и служебният кабинет вероятно ще бъде подвластен на същите тези, срещу които протестираше площадът. Затова няма логика да се бави топката. Ще видим обаче как ще протече рулетката с мандатите и дали процесът няма да бъде форсиран още преди 20 декември."