ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Политолог: Възможно е новогодишното обръщение да не бъде направено от Румен Радев
Автор: Веселка Иванова 08:31Коментари (0)0
©
Ако през януари бъде разпуснато Народното събрание и се проведат консултациите с 10-те потенциални служебни премиери, реалистично е да вървим към избори през март. Това прогнозира в интервю за предаването "Нюзрум" по Радио ФОКУС политологът Ивайло Илиев. По думите му нов кабинет в рамките на настоящия парламент по-скоро не се очаква.

Що се отнася до големия губещ и потенциалния печеливш от ситуацията, той коментира: "Ако слушаме мандатоносителя, чухме едно признание, сякаш от Борисов, че той е спасил ГЕРБ от това управление. Преди месеци говорих, че може да иска да напусне кабинета, но да не му бъде позволено от онзи, чието име скандираше площадът."

Политологът добави: "Чухме и още едно признание – че Борисов не осъзна как се случи така, че управление, което уж е с мандат на ГЕРБ и с мнозинство от министри на ГЕРБ, бе възприето от площада сякаш друг е основната власт. В обясненията си той говореше за икономически показатели, политически реформи, Плана за възстановяване, но не чухме името на Пеевски. Въпросът е как ще се развият отношенията им и дали Борисов не се е опитал да се "спаси“ чрез протеста, навреме изтегляйки килимчето изпод себе си, за да оцелее политически за нови избори.

Продължавайки тази власт и агония, щеше да рискува да катастрофира точно преди еврозоната, в същата кола с Пеевски, образно казано. Вероятно нямаше да успее да оцелее, защото сме сигурни, че Пеевски ще оцелее. Ако Борисов бе продължил агонията, щетите можеха да бъдат непоправими. Сега има време да оцени свършеното и да прецени бъдещите конфигурации, за да се разкачи от влиянието на Пеевски, за което самият той в един момент каза: "Престанете с това Борисов-Пеевски". Но това зависи от него."

Ивайло Илиев добави: "Спекулирам, но е възможно на Нова година словото да бъде от вицепрезидента Йотова, а не от президента Радев, и тя да раздава мандатите през януари. Не се очаква Радев да бави топката, тъй като повишеното напрежение налива политически капитал в негов бъдещ субект. Опозицията също има интерес изборите да са бързи – нови и честни. А и служебният кабинет вероятно ще бъде подвластен на същите тези, срещу които протестираше площадът. Затова няма логика да се бави топката. Ще видим обаче как ще протече рулетката с мандатите и дали процесът няма да бъде форсиран още преди 20 декември."


Още по темата: общо новини по темата: 1
11.12.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Промени влизат в сила от днес
06:00 / 14.12.2025
ПП-ДБ връщат мандата!
22:03 / 13.12.2025
Сергей Станишев: Искам да се обърна към всички политици
22:14 / 13.12.2025
Започна операцията за изтеглянето на танкера "Kairos" край Ахтопо...
22:47 / 13.12.2025
Вежди Рашидов: Кабинетът не падна
20:13 / 13.12.2025
Експерти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Ня...
19:57 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив
Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив
09:11 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Реформи в БДЖ
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: