Политолог: Формацията на Радев ще бъде първа сила на тези избори
Автор: Цоня Събчева 19:03Коментари (0)437
© ФОКУС
На тези предсрочни парламентарни избори ще се гласува или за държавата с главно Д, или за република с главно Р – това е основният сблъсък. Аз нямам никакви съмнения, че формацията на г-н Радев ще бъде първа сила на тези избори, но аз имам много повече съмнение относно какво ще се случи след това. Това посочи Александър Димитров – доктор на политическите науки и специалист по избори в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

По думите му се очертава интересна предизборна кампания и най-вероятно пет партии ще се разпределят в 240 депутати, като основният вот, т.нар. свободен вот, би бил обран от формацията на Румен Радев.

"Безспорно за мен победител в изборите ще бъде президентският проект, както и да се казва той, и е абсолютно в рамките на възможното 100 депутата да бъдат спечелени от формация на г-н Радев. В зависимост как се развие кампанията, те могат да станат дори 120, а могат да паднат и на 80 – всичко зависи от начина, по който се организира,“ посочи експертът и добави, че остава още една незаета ниша за малка формация от хора, които искат по-радикална промяна в държавата и биха търсили нещо по-различно от сегашното представителство в Народното събрание, които биха взели 5-7% на изборите. "Въпросът е, че тази ниша в момента е абсолютно празна и не съм убеден, че може да се запълни до изборите.“

"Винаги има място да се направи една "Коалиция на давещите се“, защото очевидно тези, които ще изпадат под чертата, трябва да намерят своето спасение. В този смисъл, колкото и да са различни, не изключвам някаква коалиция между МЕЧ, "Величие“, БСП и ИТН в някаква конфигурация, която би ги задоволила тях,“ добави политологът.

Анализаторът е категоричен, че е много важно каква ще бъде кадровата политика на Радев след спечелването на изборите.

"Не съм убеден, че той контролира добре хората около себе си. Тук се усеща липсата на това, което правеше преди време Цветан Цветанов за ГЕРБ. Не знам доколко г-н Радев ще успее да намери такъв човек.“

Другият важен въпрос според Димитров е с кого ще се коалира формацията на Румен Радев, като според госта единият възможен вариант за достигането на 121 народни представители е коалиция с ПП-ДБ.

"Проектът на г-н Радев от гледна точка на електорална тежест по-скоро би приличал на ГЕРБ от 2009-а, а от кадрова политика, по-скоро може би се приближава повече до ИТН, което го обрича на не толкова голямо политическо дълголетие. Не съм убеден, че дори да вземе властта, може да изкара пълен мандат. Със сигурност ще наследи тежка ситуация в държавата и тепърва трябва да покаже устойчивост на кризи.“


