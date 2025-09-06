ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Политолог: Българското общество е сериозно разделено по тази линия
Автор: Веселка Иванова 19:38Коментари (0)386
©
Българското общество е сериозно разделено по геополитическа линия. Това каза за предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ политологът д-р Теодора Йовчева.

"В последните две години работя по проект, който се нарича Share society ("Споделено общество“). Той изследва доколко едно общество е сплотено или разделено. България не е Испания, където има баски и каталунци с тежки етнически и културни конфликти, водещи до желание за автономия. България не е и Белгия, където съществува лингвистично разделение. В този смисъл страната ни не е тежко разделена по демографски причини.

Но геополитическият фактор – още от времето на Съединението до днес – винаги е съществувал в различни форми. Именно геополитическата линия е тази, която води до сериозно разделение в българското общество – между прозападната и източната ориентация. След Съединението тя имаше един характер, а в ерата на социалните мрежи и информацията придобива друг, но интензитетът остава същият“, обясни тя.

"Българското общество е сериозно разделено по тази линия, въпреки че няма предпоставки за такава тежка поляризация в обществото, каквато наблюдаваме“, добави политологът.

Д-р Йовчева все пак подчерта, че въпреки това българското общество често успява да се обедини: "Макар и разделено, то много често намира сили за солидарност – около каузи, свързани с помощ при бедствия или в моменти на спортни успехи.“


Още по темата: общо новини по темата: 326
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тодор Деянов встъпи в длъжност като зам.-административен ръководи...
18:15 / 06.09.2025
На тези участъци от утре тол камерите ще засичат средната ни скор...
19:42 / 06.09.2025
Мъжът, предизвикал инцидента с трамвая, остава под стража. Бил е ...
17:55 / 06.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ поч...
17:42 / 06.09.2025
Постоянен арест и за четиримата обвиняеми за побоя над шефа на МВ...
17:16 / 06.09.2025
МВнР предупреди българите във Франция
17:17 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Опасен хищник броди край Шумен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Военният парад в Пекин-2025
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: