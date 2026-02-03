ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни
Автор: Елена Николова 15:29Коментари (0)344
©
Допълнително ще се установява дали става въпрос за убийство, или самоубийство. Полицията работи по всички възмогни версии. Това каза пред журналисти директорът на ГДГП главен комисар Захари Васков по повод откритите вчера три тела в хижа "Петрохан".

Той поясни, че има допълнителни лица, които се издирват в момента. "Те не са криминално проявени. Конкретни имена няма да посоча", допълни още Васков.

По думите му се проверява информация съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към неправителствената организация - първата Българска рейнджърска служба.

"Проведените оперативно-издирвателни мероприятия показват е установено, че във въпросната организация има мотиви на секта", допълни комисар Захари Васков.

Според директора на ОДМВР не са постъпвали сигнали, свързано с каквато и да е криминална дейност, извършвана от НПО-то. В момента се проверява дали членовете ѝ са живели в латиноамериканска държава и от няколко години са в България.

Той обясни, че оръжията, открити до телата, са законно притежавани.


Още по темата: общо новини по темата: 10
03.02.2026 Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички, убитите бяха проблемни хора
03.02.2026 Пловдивски адвокат за убитите в хижата: Такива неща съм гледал само в холивудски филми
03.02.2026 Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
03.02.2026 Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02.2026 Трите трупа в хижата: Ритуално самоубийство?
02.02.2026 Мъже с автомати са охранявали хижата, където бяха открити трима мъртви
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съ...
12:58 / 03.02.2026
Експерт: Електромобилите започват с по-висока цена, но в дългосро...
12:37 / 03.02.2026
Скандал, викове и стрелба завършва с паднал безжизнен човек в рек...
12:04 / 03.02.2026
Властите отчетоха тренд на поскъпване при кашкавала, сиренето и м...
12:58 / 03.02.2026
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да...
12:41 / 03.02.2026
Вижте какво намериха митничарите в чекмедже под леглото в шофьорс...
11:41 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мащабна акция в митница Пловдив, арестуваха директора
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: