Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ако не платите тол глобата веднага
Автор: Лора Димитрова 17:24
©
В рамките на процедура по синхронизация на автоматизираните системи на националното ТОЛ управление и МВР днес в района на Кулата и други ГКПП бе предприета специализирана операция на Пътна полиция. "След като системите на ТОЛ управлението засекат товарни автомобили основно с чужда регистрация, които се движат с невръчени/неплатени глоби, те биват спирани, на водачите се дава възможност за плащане на глобите през ПОС терминал на място или се разяснява как да бъдат платени по банков път.

Ако служителите ни установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните измененията на ЗДвП, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него като се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата“, поясни ст. инсп. Георги Бучков от Пътна полиция, ОДМВР Благоевград.

От 8 ч. сутринта случаите на водачи, движили се с неплатени глоби са 13. Те са спрени и глобите са им връчени на място. По-характерен е случаят на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лв, които той ще плати по банков път, допълни ст. инспектор Бучков. "Ако се установи нарушение на водача на място, се съставя глоба с фиш. Ако не бъде платена, се свалят номерата и се отнема свидетелството за регистрацията до плащането й, обобщи ст. инспекторът от ОДМВР-Благоевград.

Действията на Пътна полиция са стъпка към по-голяма събираемост на средствата от глоби, наложени на автомобили с чуждестранна регистрация. Прилагането на мерките ще продължи с участието на служителите и от други структури на МВР.


