Полиция е на мястото на пожара на АМ "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:05
Засега пожарът на АМ "Тракия" е локализиран, съобщават от полицията в Пазарджик.

Потушават се огнища в периметъра на огъня, който е далече от магистралата и няма проблем с движението. Въпреки това екипите на сектор "Пътна полиция" са в района, за да се следи обстановката до пълното му загасяване.

Припомняме, че днес преди обед се запалиха сухи треви, които три екипа пожарникари се опитаха са потушат. Силното задимяване предизвика затруднения за шофьорите по пътя за морето.



