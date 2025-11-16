ИЗПРАТИ НОВИНА
Подготовка за планината: Съвети за безопасен туризъм
Автор: ИА Фокус 08:58
Все повече инциденти в планините напомнят, че дори най-красивите маршрути могат да бъдат опасни.

Затова десетки българи решават да се обучат как да водят другите безопасно нагоре по склоновете.

Борислав Михайлов напуска града винаги, когато може. А Елена Димитрова превръща любовта си към планинското бягане в професия.

Борислав и Елена и още десетки като тях се обучават, за да водят хората безопасно в планината.

Общото между всички участници е любовта към планините, но и желанието да споделят това усещане с други.

Обучението се провежда в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Там курсистите преминават през теория, чуждоезиково обучение и практически занятия сред природата.

"Приемаме, че ще се запази българския планински туризъм, защото приемаме, че хората научават много неща, с които да запалят хората, които впоследствие ще водят“, казва пред bTV Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз.

Зад красотата на върховете стои и отговорност. Инструкторите напомнят, че всеки маршрут може да крие опасности, дори познатите.

Сред основните причини за инциденти са подценяването условията и непознаване на терена, неправилната екипировка, както и надценяването на собствените си възможности.

В часовете по ориентиране курсистите се учат да разчитат на природата, да намират посоката без карта и компас.  

В Българския туристически съюз вярват, че повече подготвени водачи означават по-малко инциденти.

Съюзът разработва приложение с мотото "Нито един изгубен човек в планината“, което официално ще бъде пуснато от 1 януари.

За бъдещите планински водачи върхът не е просто цел, а посока – към повече сигурност, знания и уважение към природата. Както самите те казват – в планината няма лошо време, има лоша подготовка.







