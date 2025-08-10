Почти цяла България е предупредена

© Жълт код за опасни горещини за 10 август. Кодът е в сила за областите Пловдив, Хасково, Кърджали, Стара Заора, Ямбол, Сливен, Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе, Силистра, Търговище.



Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен, в югоизточните райони и временно силен източен вятър. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, сочи прогнозата на НИМХ.



В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.



По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.